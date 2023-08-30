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「這4種房」別買！捷運共構宅有雙煞：賺不到錢　最好離捷運200米

▲命理專家分享電波煞、藥罐煞等4種房子不要買，當中捷運共構宅有音煞與震煞，會讓你賺不到錢。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲命理專家分享電波煞、藥罐煞等4種房子不要買，當中捷運共構宅有音煞與震煞，會讓你賺不到錢。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

買房是人生中大事，除了要慎選地區與建商外，也要留意風水。風水命理專家指出有4種房子千萬不要買，包含電塔旁邊、正對水塔、離捷運太近或是共構宅，以及後方大樓高聳等。當中，捷運共構宅下方有捷運貫穿，風水學認為中斷地氣，容易有財務危機，會賺不到錢。

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風水命理專家小孟老師日前在《57全能事務所》節目中分享，不論是買房、租房，在風水上有4點要特別留意，1是附近不要有電塔，電線太多思緒會不好，有「電波煞」，也會對身體健康有不好的影響；2是不可以正對水塔，因為水塔像藥罐，會有「藥罐煞」，也是不利健康。

▲房子從陽台、窗戶看出，不要正對水塔，因為水塔像藥罐，會有「藥罐煞」，影響健康。（示意圖／買房知識家 A你的Q臉書）
▲房子從陽台、窗戶看出，不要正對水塔，因為水塔像藥罐，會有「藥罐煞」，影響健康。（示意圖／買房知識家 A你的Q臉書）
小孟老師還說，第3是最好至少要離捷運200米，離捷運太近、甚至是蓋在上面的「捷運共構宅」會有「震煞」與「音煞」，破解方式可請室內設計師加強屋內隔音、隔震；第4則是不要住後方大樓比你家還高聳的房子，這叫「天斬煞」，一出門往後看有壓迫感，住久了作什麼都會有一搭沒一搭，甚至是好不容易接到的案子（業績）又不見了。

鳥卦命理師王馨怡曾提醒過捷運共構宅風水問題，她指出房屋的規畫設計造成房屋懸空狀況，如2樓住家下方是車道、捷運共構宅，即為的「抬轎屋」，在風水學認為中斷地氣，容易有財務危機、官司，甚至賺不到錢，也要小心地震，怕地板支撐力不夠。

不過，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨在著作《買一間會賺錢的房子》中曾分享，捷運共構宅的魅力所在是交通便利，一出捷運就到家，甚至不會淋到雨，若從投資角度看，捷運共構宅做為辦公室或住家出租，是滿不錯的選擇。

她說，若單純自住，自備款有限的人大可省下這筆錢，往捷運稍遠的區域去選屋。相比之下，距離捷運站500至800公尺，步行7至10分鐘可抵達，這範圍是很理想的捷運住宅，價格也較寬鬆，特別適合首購族。

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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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