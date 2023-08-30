「這4種房」別買！捷運共構宅有雙煞：賺不到錢　最好離捷運200米

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小孟老師還說，第3是最好至少要離捷運200米，離捷運太近、甚至是蓋在上面的「捷運共構宅」會有「震煞」與「音煞」，破解方式可請室內設計師加強屋內隔音、隔震；第4則是不要住後方大樓比你家還高聳的房子，這叫「天斬煞」，一出門往後看有壓迫感，住久了作什麼都會有一搭沒一搭，甚至是好不容易接到的案子（業績）又不見了。
鳥卦命理師王馨怡曾提醒過捷運共構宅風水問題，她指出房屋的規畫設計造成房屋懸空狀況，如2樓住家下方是車道、捷運共構宅，即為的「抬轎屋」，在風水學認為中斷地氣，容易有財務危機、官司，甚至賺不到錢，也要小心地震，怕地板支撐力不夠。
不過，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨在著作《買一間會賺錢的房子》中曾分享，捷運共構宅的魅力所在是交通便利，一出捷運就到家，甚至不會淋到雨，若從投資角度看，捷運共構宅做為辦公室或住家出租，是滿不錯的選擇。
她說，若單純自住，自備款有限的人大可省下這筆錢，往捷運稍遠的區域去選屋。相比之下，距離捷運站500至800公尺，步行7至10分鐘可抵達，這範圍是很理想的捷運住宅，價格也較寬鬆，特別適合首購族。
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