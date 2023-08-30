台南市飲料店限塑啟動 10/1起禁用塑膠一次用飲料杯
台南市配合中央限塑政策，積極推動源頭減量，自今年10月起飲料店(含攤商/鋪/販)禁用塑膠材質一次用飲料杯。環保局於年初即邀集業者、市府相關部門、餐飲工會等召開禁用日期研商會議，並擴大宣導店家因應使用替代杯具，鼓勵民眾自備環保杯，預估每年可減少約1.6億個塑膠飲料杯使用量。
記者張振興/台南報導
為減少飲料店及攤販的塑膠杯使用量，南市10月1日起禁用塑膠材質一次用飲料杯，近來加強政策宣導，除已函文轄管商業登記「飲料店業」之商號、公司共約7千家業者，更實際派員至本市列管各處夜市(48處)、公民有市場(115處)，逐一向攤商進行宣導，提醒店家儘速盤點庫存，如有庫存塑膠杯，可徵詢供應商回收意願、逕洽鄰近回收業者變賣或交付環保局資源回收車回收，同時宣導改用替代材質杯具。
局長許仁澤表示，為減少塑膠衍生之環境污染，並減少一次用塑膠製品造成環境衝擊，禁用塑膠杯政策上路後，店家可以改用其他材質(如紙類或以甘蔗、麥桿、稻殼等植物纖維為主要材質者)飲料杯，或引入循環杯租借服務，也鼓勵民眾養成「自備、重複、少用」的習慣，真正減少一次用飲料杯的耗用。
各縣市都陸續在推動禁用塑膠飲料杯政策，台南市目前已有不少連鎖飲料店都改用紙杯替代，但仍有業者努力消化使用塑膠杯，政策上路前，環保局持續進行宣傳作業，呼籲提前盤點庫存與替代材質之備貨，配合本市實施日期汰換塑膠一次用飲料杯，10月1日起倘經查獲違反規定者，將依廢棄物清理法規定裁處1200元以上6000元以下罰鍰。