台中陳金火分屍凶宅賣400萬！現值曝 命理師揭「一街3凶宅」關鍵
台中「殺人魔」陳金火2003年12月夥同徒弟廣德強，在其龍井經營的機車行，殺害並分屍當時年僅28歲的女保險員，部分遺體被丟往化糞池、水塔，泯滅人性的手法，震驚台灣社會。犯案機車行數度被以低於市價一半、400萬元轉手，而目前附近同型3樓透天，今年3月實價最高出現3950萬元紀錄。不過，命理師謝沅瑾告訴《NOWnews今日新聞》說，那一條街有3凶宅，陳金火凶宅在中間，關鍵原因是附近曾是亂葬崗。
記者徐銘穗/綜合報導
當年震驚社會的台中女保險員被殺害分屍案，兇手陳金火與共犯廣德強兩人已在2012年12月遭槍決伏法。據悉，陳金火犯案分屍的機車行被視為凶宅，沒人敢住，不時傳出在屋內看到白色人影的說法。
案發後2年、2005年，台北的賴姓服飾業者以低於市價一半的價格430萬元，向陳家買下該棟3樓透天厝，認為價格低、又位在東海商圈，人潮多，適合作生意，才不管凶宅不凶宅。
不過，謝沅瑾說，賴男稱自己是虔誠佛教徒，他深信佛的力量，會壓制住一切，買下時已規劃，2樓作佛教文物館，3樓作佛堂，1樓作門市。但他買下後天天24小時放佛經，人也沒有住在那裡，隔不到半年就搬走出售，後傳又賣給雕刻家。
最後，由原本在陳金火機車店對面開業的吳姓中醫師，在2009年以400萬元買下，成為陳金火凶宅的現任買家，並在該址開設中醫診所，至今已在當地執業十多年。而同路段上相同的3樓透天房型，在今年3月有兩筆實價登錄資料，交易金額分別是2800萬及3950萬元。
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