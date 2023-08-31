北台灣房市928檔　推案量衝破2000億！政府打炒房後最大檔

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百億都更案進場 北市案量倍增
北台灣各縣市以台北市的推案量最大，預估量逾788億元，是去年同期的兩倍。當中松山、南港及中山案量都超過百億元，並以松山推案量逾250億元最多。此外，南港因迎來指標住宅及商辦新案，推案量也逼近200億元。
北市928檔期推案量主要由百億都更、商辦案撐起，如都更案「勤美璞真-城仰」、「中工鳴森苑」，及商辦案「華固中央置地」等。建案產品規劃方面，從百坪豪宅到換屋產品都有，不過占比較高的還是小宅單位，如「漢寶西門綻」、「上城捷座」等，都規劃有10多坪的小坪數格局。
新北推案量 6成來自三重
推案量居北台灣第二的新北市，約有656億元新案會在928檔期開始銷售，且之中高達6成案量來自一級戰區三重，主因是二重指標大案「都廳大院2」計畫公開，使三重推案量攀至400億元。
其他區域如淡水、新莊，預估推案量都在一百億元左右，淡水近期總銷較大新案，會是位在小坪頂地區的「台北別墅」，規劃大台北地區少見的別墅產品，新莊則將迎來「勝旺中原東路案」、「嘉學.」、「是東騰」等建案進場。
低總價宅買氣穩 桃園新案出擊
桃園市推案預估量約458億元，當中逾半案量來自中壢。除青埔特區有新供給，A20重劃區、過嶺重劃區也分別將有指標案「宏普序時代」及「大清松勇路案」公開。至於龜山A7重劃區，因相對低總價產品買氣穩定，接下來還有「允將A7二期」、「鴻築文達路案」等新案亮相。
新竹地區今年928檔期推案預估量逼近200億元，案量集中北區及竹北，指標案多規劃中大坪數產品，當中以北區「昌傑謙謙」案量較大。至於基隆市和宜蘭地區，預估推案量分別為15.1億元及4.95億元，市場買盤都以在地客為主。
成采錡表示，儘管北台灣整體買氣趨穩，區域市況仍有強有弱，像在機捷沿線重劃區，因買盤多為首購族，以及線上低首付、低總價產品選擇多，在新青安房貸及通勤月票話題影響下，市場買氣穩定。至於購屋門檻較高的北市，建案銷售表現取決建案「背景」，如屬於區域稀缺供給、建商品牌力強等，都是讓高資產族結束觀望、出手購屋的關鍵因素。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。