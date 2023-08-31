誰說鬼月沒人買房！全台8月房市交易量年增34%　房價小幅緩漲

我是廣告 請繼續往下閱讀
房市淡季不淡 連2月小幅量增
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期房市回歸供需基本面，仍以自住與長期置產需求為主力。雖8月適逢民俗月，但民眾看屋量不減，顯示購屋意願仍高，買賣方價格認知逐漸取得共識，促進成交，房市淡季不淡，8月房市交易量較7月小增3%，呈現連二月小幅量增。
若與去年8月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量增34%，從各縣市來看，桃園、新竹縣漲逾3成，台中與高雄均成長43%，最多。至於房價走勢，陳金萍說目前看來，呈現持平至小幅緩漲。
陳金萍提醒，根據內政部最新統計，今年1-7月全台建物買賣移轉棟數16.45萬棟，年減15.6%，雖仍呈現量縮，但幅度已逐步收斂，8月房市交易關鍵仍在價格，只要雙方價格認知差距能拉近，成交機會將大增。
住商機構統計旗下成交狀況，發現8月交易量較上月增加3.5%，但比去年同期增加25.4%，區域表現上除新北、高雄外，其他各都均優於上月，又以桃園表現最佳。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政策多空齊發，自用客戶勇於進場，也讓交易更為活絡。
在成交價格帶上，北北桃中1500萬以下，台南高雄1000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，屋主態度最為強硬。另區域價格落在中高價格帶的產品成交難度明顯增加，北市4000萬以上、新北3000萬以上，其他縣市2000萬以上產品，值得一提的是因私法人無法購買住宅，商用交易開始活絡，後勢值得留意。
鬼月很旺，趨勢強到年底
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往經驗只要有新法上路，交易量多會提前反應，平均地權條例並未重擊7月交易，觀望市場已久的潛在買方對價格形成認知，8月又有優惠房貸挹注，交易可能持續增溫。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。