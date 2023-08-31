鬼月房市罕見「樂觀」！首購超過5成　高雄人買最多

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀察8月房市交易狀況，總價700萬至1000萬元交易佔比增加，尤其新北市700萬至1000萬元交易增加較明顯。若以區域來看，8月成長最多的區域是高雄市，較7月交易量增幅超過2成，研判應是科技業投資案確定後，之前的不確定利空解除，帶動市場買盤回籠。
曾敬德指出，近期房市買氣仍維持相對穩健，今年第三季並未出現傳統淡季衰退的狀況，甚至表現跟6月相當，房市表現穩健，年底前雖然有總統大選，但並未對房市造成太多觀望氛圍，平均地權條例上路的確對預售市場買氣短期有衝擊，房市呈現「二手穩健、一手略悶」。
台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2023年8月六都和新竹縣市的價量變化，交易量較上月微增7.8%，價格小漲0.5%，與去年同期相比，交易量年增35.9%，價年增4.5%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年下半年受政策影響，房市轉空，今年7月雖有平均地權條例新制上路，不過緊接著新青安優貸方案於8月上路，所以本來就有買房需求的自住民眾，便受到新青安的鼓舞，陸續進場購屋，房市呈現「投資收手，自住出手」使下半年交易量逐漸回穩；尤其是低總價的中古屋，以及相對平價的蛋白區，買氣表現更為穩健。
根據台灣房屋和中央大學合作的「購買房地產時機」指標調查，8月「購買房地產時機」指標為106.95點，雖較前月下降0.4點，但指標已連續36個月落在100點以上的樂觀區，8月更僅次於7月，創下今年以來次高，顯示在「友善自住」的政策基調下，民眾對房市的看法趨向審慎樂觀。
另外在服務業持續復甦下，國內的商辦、廠辦和店面等商用不動產，需求逐步升溫，市場交易也漸趨活絡，不過國際經濟局勢仍充滿挑戰，短期投資買盤多保守看待，因此下半年房市仍須仰賴國內產業和區域經濟發展，在「自用」、「商用」兩大力道支撐下，整體市場氣氛可望走溫和復甦路線。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。