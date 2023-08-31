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鬼月房市罕見「樂觀」！首購超過5成　高雄人買最多

▲俗稱「鬼月」的8月房市市況出爐，呈現「樂觀」狀態，交易量較上月微幅增加，首購族超過5成，當中高雄人買最多。圖為旗津風箏節活動。（圖／高雄市觀光局提供）
▲俗稱「鬼月」的8月房市市況出爐，呈現「樂觀」狀態，交易量較上月微幅增加，首購族超過5成，當中高雄人買最多。圖為旗津風箏節活動。（圖／高雄市觀光局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

中元節剛過，代表房市淡季的鬼月（民俗月）只剩一半。信義房屋、台灣房屋今（31）分享8月房市市況，發現整體呈現「樂觀」狀態，「淡季不淡」，而且首購比例超過5成，相當每2間交易就有1間是首購族，專家推測與新青安貸款上路有正相關，而熱門成交總價帶則落在700萬至1000萬元。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，下半年房市頗有利空出盡的跡象，包括升息循環告一段落，7月1日平均地權條例已經上路，預售投資退場與法人購置住宅受影響，不過政府推出新青安房貸政策，政策上偏向打擊投資和非自用，幫助首購自用降低負擔，有穩定首購自用買氣的效果。

▲8月房市交易狀況，總價700萬至1000萬元交易佔比增加，尤以新北市最為明顯。（示意圖／台灣房屋提供）
▲8月房市交易狀況，總價700萬至1000萬元交易佔比增加，尤以新北市最為明顯。（示意圖／台灣房屋提供）
觀察8月房市交易狀況，總價700萬至1000萬元交易佔比增加，尤其新北市700萬至1000萬元交易增加較明顯。若以區域來看，8月成長最多的區域是高雄市，較7月交易量增幅超過2成，研判應是科技業投資案確定後，之前的不確定利空解除，帶動市場買盤回籠。

曾敬德指出，近期房市買氣仍維持相對穩健，今年第三季並未出現傳統淡季衰退的狀況，甚至表現跟6月相當，房市表現穩健，年底前雖然有總統大選，但並未對房市造成太多觀望氛圍，平均地權條例上路的確對預售市場買氣短期有衝擊，房市呈現「二手穩健、一手略悶」。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2023年8月六都和新竹縣市的價量變化，交易量較上月微增7.8%，價格小漲0.5%，與去年同期相比，交易量年增35.9%，價年增4.5%。

▲台灣房屋8月房市交易量與成交總價與7月及去年同期相較一覽。（圖／台灣房屋提供）
▲台灣房屋8月房市交易量與成交總價與7月及去年同期相較一覽。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年下半年受政策影響，房市轉空，今年7月雖有平均地權條例新制上路，不過緊接著新青安優貸方案於8月上路，所以本來就有買房需求的自住民眾，便受到新青安的鼓舞，陸續進場購屋，房市呈現「投資收手，自住出手」使下半年交易量逐漸回穩；尤其是低總價的中古屋，以及相對平價的蛋白區，買氣表現更為穩健。

根據台灣房屋和中央大學合作的「購買房地產時機」指標調查，8月「購買房地產時機」指標為106.95點，雖較前月下降0.4點，但指標已連續36個月落在100點以上的樂觀區，8月更僅次於7月，創下今年以來次高，顯示在「友善自住」的政策基調下，民眾對房市的看法趨向審慎樂觀。

另外在服務業持續復甦下，國內的商辦、廠辦和店面等商用不動產，需求逐步升溫，市場交易也漸趨活絡，不過國際經濟局勢仍充滿挑戰，短期投資買盤多保守看待，因此下半年房市仍須仰賴國內產業和區域經濟發展，在「自用」、「商用」兩大力道支撐下，整體市場氣氛可望走溫和復甦路線。

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