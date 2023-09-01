新北單價首破百萬！板橋捷運共構宅單價100.6萬　刷新房價天花板

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全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「新巨蛋」一直是新北市高價的小宅社區，在首次房地合一稅施行的年代，新北市房市慘澹，其仍有單價8字頭的交易紀錄，近期行情也都在8字頭，不脫低總好入手、機能便利性與租賃市場佳等因素，出租投報率可來到3%，而不少小宅產品可能有夾層空間利用，因此單坪價碼相對為高，但倒不一定以狹小論斷，又有帶租約、附裝潢的話，亦會推升價碼。
陳炳辰說明，新北市攀上高單價的小宅還是以板橋區為主，除了「新巨蛋」外，新板特區的「皇翔來青」、「高更」今年的交易也有10多坪的小宅，單價可來到9字頭，有其地段鍍金、一千多萬元容易購置，以及未來具備增值、出租等多元置產價值的特性。
陳炳辰分析，房價高漲又遇房市低迷，主流的自住首購、避險投資族群，多將目光放在低總產品，有其量體而讓價位走升，全台皆然，像台北市國父紀念館周邊小宅還賣上單價200萬元，市況令人乍舌，台北市另有學區、住辦混合等小宅多元發展概念，又為推升力道。
陳炳辰進一步表示，要是自身信用、物件狀態不錯，小宅、套房貸款上還是有核貸在8成的水位，不見得如一般觀念中沒有好的貸款條件，且如今新版青年安心成家方案，或相關房貸補貼，均有利相關產品與買盤，讓小宅市場後續看好。
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