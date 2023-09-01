房市／信義房屋觀察　8月首購比例破5成

新北單價首破百萬！板橋捷運共構宅單價100.6萬　刷新房價天花板

▲板橋捷運共構宅「新巨蛋」今年6月實價登錄出現單價突破100萬元的成交紀錄，刷新了新北市房價天花板紀錄。（圖／信義房屋提供）
▲板橋捷運共構宅「新巨蛋」今年6月實價登錄出現單價突破100萬元的成交紀錄，刷新了新北市房價天花板紀錄。（圖／信義房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

新北市房價天花板被破了！據內政部公布實價資訊顯示，新北市板橋區知名捷運新埔站共構宅「新巨蛋」，今年6月的35樓戶的24.6坪的小宅交易，總價1700萬元，在扣除10.2坪、約250萬元的車位後，單價來到100.6萬元，為新北市第一次看到破百萬的住宅產品。

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謄本資料顯示，買方在同一時間點也入手同社區樓層一大坪數戶別，總價4383萬元，單價在75萬元，至少買下兩戶共6083萬元，對此社區頗為鍾情。另外有趣的是，買方推估來自國外，顯然除了常聞外資對於大坪數豪宅出手闊綽，對小宅投資也有興趣。

▲板南線未來轉乘環狀線，民眾除了由板橋站轉乘外，也可至新埔站五號出口出站，沿民生路步行約三分鐘即抵新埔民生站。（圖／翻攝自臉書粉絲團 零號出口）
▲「新巨蛋」是捷運新埔站共構宅。（圖／翻攝自臉書粉絲團 零號出口）
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「新巨蛋」一直是新北市高價的小宅社區，在首次房地合一稅施行的年代，新北市房市慘澹，其仍有單價8字頭的交易紀錄，近期行情也都在8字頭，不脫低總好入手、機能便利性與租賃市場佳等因素，出租投報率可來到3%，而不少小宅產品可能有夾層空間利用，因此單坪價碼相對為高，但倒不一定以狹小論斷，又有帶租約、附裝潢的話，亦會推升價碼。

陳炳辰說明，新北市攀上高單價的小宅還是以板橋區為主，除了「新巨蛋」外，新板特區的「皇翔來青」、「高更」今年的交易也有10多坪的小宅，單價可來到9字頭，有其地段鍍金、一千多萬元容易購置，以及未來具備增值、出租等多元置產價值的特性。

▲板橋「皇翔來青」小宅單價也已站上9字頭。（圖／新北住都中心）
▲板橋「皇翔來青」小宅單價也已站上9字頭。（圖／新北住都中心）
陳炳辰分析，房價高漲又遇房市低迷，主流的自住首購、避險投資族群，多將目光放在低總產品，有其量體而讓價位走升，全台皆然，像台北市國父紀念館周邊小宅還賣上單價200萬元，市況令人乍舌，台北市另有學區、住辦混合等小宅多元發展概念，又為推升力道。

陳炳辰進一步表示，要是自身信用、物件狀態不錯，小宅、套房貸款上還是有核貸在8成的水位，不見得如一般觀念中沒有好的貸款條件，且如今新版青年安心成家方案，或相關房貸補貼，均有利相關產品與買盤，讓小宅市場後續看好。

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