出租1個月變凶宅！彰化房東求償120萬　法官「功能未減損」判免賠

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房東主張，承租的林男未盡善良管理人責任，林女輕生讓他的房子變凶宅，影響日後出租及出售價值，決定以市價35%約120萬元為減損金額，依《民法》第432條、第433條規定向林男求償，並認為林女輕生有 「間接故意」，依同法第184條侵權行為，向林女繼承人林子求償。
法官審理認為，林女輕生行為未造成房屋外觀形體毀損，或實體被破壞、使用功能減損、喪失等，因此難認構成民法第432條、第433條規定「租賃物毀損、滅失」，綜上所述，對於屋主請求林男跟林子損害賠償均屬無據，判處房東敗訴。不過，全案可上訴。
新北樹林上月初曾發生63歲男疑不滿房東要漲租金1000元，揚言「讓你變凶宅」，深夜在公寓5樓租屋處引爆瓦斯桶，全身多處燒燙傷送醫，隔天晚上在醫院傷重不治。
當時也引發凶宅討論，馨傳不動產智庫執行長何世昌說，法律上沒有嚴格定義「凶宅」，而內政部函釋的凶宅定義，以事情的發生地，因此在內政部函釋上，該案算是凶宅，但實務上法院多不採用內政部函釋，「是不是凶宅？法院說的算」。
至於實質房價影響，何世昌則說凶宅有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折，推測此案大約會打到7到8折。
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