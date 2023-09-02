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出租1個月變凶宅！彰化房東求償120萬　法官「功能未減損」判免賠

▲彰化一名房東將房子租給林姓男房客，林男又將其轉給林女住，未料林女在屋內輕生。房東向林男及林女家屬求償120萬元，但法官認為「功能未減損」判免賠。（示意圖／取自shutterstock）
▲彰化一名房東將房子租給林姓男房客，林男又將其轉給林女住，未料林女在屋內輕生。房東向林男及林女家屬求償120萬元，但法官認為「功能未減損」判免賠。（示意圖／取自shutterstock）

記者徐銘穗/綜合報導

法官認定的凶宅和你我想的不一樣！彰化一名房東不滿房子才以1萬2000元出租一個月，卻承租的林姓男子轉給一名林姓女子住，但因林女在屋內燒炭輕生身亡變「凶宅」，提告林男及死者家屬，求償「房子減損價值」120萬元。但彰化地法審理後認為，林女輕生行為並未造成房屋毀損或破壞，房東也無法舉證林男及林女有任何故意或過失，最後判處房東敗訴。

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判決書指出，房東在去年7月以月租金1萬2千元出租予林男，並由林女擔任連帶保證人，隨後又將房屋交給林女居住，但林女住了1個多月後就在房屋內輕生死亡。

▲彰化房東主張，承租的林男未盡善良管理人責任，林女輕生讓他的房子變凶宅，影響日後出租及出售價值。（示意圖／記者張志浩攝）
▲彰化房東主張，承租的林男未盡善良管理人責任，林女輕生讓他的房子變凶宅，影響日後出租及出售價值。（示意圖／記者張志浩攝）
房東主張，承租的林男未盡善良管理人責任，林女輕生讓他的房子變凶宅，影響日後出租及出售價值，決定以市價35%約120萬元為減損金額，依《民法》第432條、第433條規定向林男求償，並認為林女輕生有 「間接故意」，依同法第184條侵權行為，向林女繼承人林子求償。

法官審理認為，林女輕生行為未造成房屋外觀形體毀損，或實體被破壞、使用功能減損、喪失等，因此難認構成民法第432條、第433條規定「租賃物毀損、滅失」，綜上所述，對於屋主請求林男跟林子損害賠償均屬無據，判處房東敗訴。不過，全案可上訴。

新北樹林上月初曾發生63歲男疑不滿房東要漲租金1000元，揚言「讓你變凶宅」，深夜在公寓5樓租屋處引爆瓦斯桶，全身多處燒燙傷送醫，隔天晚上在醫院傷重不治。

▲新北樹林一名男子疑不滿房東要漲租1000元，8月5日深夜在租屋處引爆瓦斯桶，隔天在醫院傷重不治。專家雖不認為該屋是凶宅，但房價可能因此打7到8折。（圖／翻攝畫面）
▲新北樹林一名男子疑不滿房東要漲租1000元，8月5日深夜在租屋處引爆瓦斯桶，隔天在醫院傷重不治。專家雖不認為該屋是凶宅，但房價可能因此打7到8折。（圖／翻攝畫面）
當時也引發凶宅討論，馨傳不動產智庫執行長何世昌說，法律上沒有嚴格定義「凶宅」，而內政部函釋的凶宅定義，以事情的發生地，因此在內政部函釋上，該案算是凶宅，但實務上法院多不採用內政部函釋，「是不是凶宅？法院說的算」。

至於實質房價影響，何世昌則說凶宅有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折，推測此案大約會打到7到8折。

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