獨／金宣虎台北街拍民宅找到了 在永康街巷弄！老宅單價破9字頭
南韓男星金宣虎因韓劇《海岸村恰恰恰》中「洪班長」一角，溫暖、親合的主角魅力，讓他人氣飆漲，去年5月底首度來台開粉絲見面會。時隔2個多月，金宣虎前天（8/31）在IG曬出4張台北街拍照，一張在奶茶色瓷磚門柱、深咖啡色木門民宅前的合影照，讓台灣粉絲瘋狂追問「想知道是誰家門口？」短短1天就吸引近143萬人按讚，如今這民宅被神出了，不是在信義區，而是在大安區的永康街，近50年老公寓，每坪房價超過90萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
金宣虎8月31日在Instagram公開一系列4張台北街拍，他穿白T搭淺藍色長袖襯衫、深藍色五分抽鬚牛仔短褲，腳上是白色中筒襪搭藍白相間球鞋，打扮休閒又清爽。當中有張他站在巷弄間與台北101合影，他雙手叉褲子口袋，留言寫到「拍照…好難啊…」。
他合影台北101巷弄，地點是「松仁路253巷1弄」、竹村居酒屋旁巷弄，竹村居酒屋是台劇《我可能不會愛你》大仁哥和又青姊的愛店，也是知名台北101取景點之一，英國男星路克伊凡斯（Luke Evans）之前來台時也在同樣的地點拍照，網友笑稱竹村居酒屋巷弄成了明星打卡地標。
至於網友敲碗狂問的金宣虎合影民宅，也被神出來了，地點不是大家猜測的信義區，而是觀光客最愛台北景點之一的永康街巷弄，原本在金宣虎左手邊有門牌，雖然被金宣虎謹慎地修掉保護資訊，但仍被眼尖網友找出真實地點。
《NOWnew今日新聞》查證實價登錄網站，金宣虎合影永康街同巷民宅，發現該巷屋齡將近50年，多為4、5層樓高老公寓，近1年有2筆交易紀錄，26.96坪公寓3樓、4樓，總價2500萬元，平均一坪成交單價92.7萬元，筆多數新北板橋豪宅單價還高。
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