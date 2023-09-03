台日房屋「1格局」差很大　日式房型隱私度被讚爆

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除了玄關差異外，也有人點出日本房子浴室、廁所採分離式設計，也和台灣很不一樣，直呼：「超喜歡浴廁分離，之前住一個月真超愛！」內行人解釋，「日本設計原則上，機電、管線、排水儘量靠近外走道機電箱和公共管線，避免拉進去衍生問題，這真的是科學」。
專營日本東京不動產投資的信義日本點出，台日買房差異還有台灣人重風水，要避路沖和4樓等，但日本人更在意房屋的朝向、樓層高低、景觀、邊間等條件，方向上以「南向」房型最熱門。
在房屋的格局上也大有不同。信義日本說，以新成屋兩房為例，台灣的房屋通常都以進門看到客廳為主；然而在日本，客廳通常會是比較隱私的空間，因此入門後通常會設有玄關，有些甚至用門區隔玄關與客廳的空間。
信義日本也點出，除客廳的不同之外，台灣的新成屋大多會讓廚房面壁且連接後陽台，並在後陽台進行洗曬；而日本的房屋通常將洗衣機設在浴室附近；廚房則設置在面向客廳的位置，讓料理的家人可以和在客廳的家人互動。
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