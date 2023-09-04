房市／土城站上6字頭房價？信義房屋專家解析

台灣人買房比10年前縮水11坪　台北均價7字頭！每4筆有1戶是小宅

▲2023第二季住宅平均交易坪數31.47坪，比10年前同期縮水11.18坪，當中以台北市買小宅占比最高，平均每4比就有1戶是小宅。（圖／台灣房屋提供）
▲2023第二季住宅平均交易坪數31.47坪，比10年前同期縮水11.18坪，當中以台北市買小宅占比最高，平均每4比就有1戶是小宅。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

據內政部不動產資訊平台2023第二季交易資料，住宅平均交易坪數31.47坪，比2013年Q2的42.65坪縮水了11.18坪，而買小宅占比最高的縣市，仍以台北26.3%居冠，台中23.1%居次，新竹市20.3%排名第三。反觀大宅交易，扣除離島交易，全台買65坪以上大宅的縣市，以雲林縣交易占比最高，達9.32%，其次為花蓮縣，宜蘭縣則居第三。

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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，商業發達的北台灣，都會區發展早，素地有限，受限於開發成本高，以今年台北市平均單價達72.8萬，新屋單價動輒百萬以上，導致新案或都更推案也都走小宅化，等於每四筆交易就有一筆是低於15坪的小宅，而台中市是中部產業重鎮，新竹更受惠於竹科園區發展，工作移居的人口多，小宅需求增加，由於小宅具備低總優勢，自住或置產門檻親民，交易量持續看好。

▲2023第二季小宅交易占比前三名縣市。（圖／台灣房屋提供）
▲2023第二季小宅交易占比前三名縣市。（圖／台灣房屋提供）
張旭嵐提醒，低總小宅雖然入手較容易，不過不少銀行針對權狀未滿15坪的小宅，放款態度較保守，貸款成數僅能貸款六到七成，因此也會影響自備款的金額和比例，對於首購自用族群而言，不見得是最划算的作法，建議選擇購屋標的，可以主附建物合計超過15坪以上的物件為優先，才有機會貸好貸滿。

▲2023第二季大宅交易占比前三名縣市。（圖／台灣房屋提供）
▲2023第二季大宅交易占比前三名縣市。（圖／台灣房屋提供）
雲林人住得最幸福 大宅院交易本島最盛
本島各縣市中，又以雲林人最幸福，平均交易坪數41.95坪，第二季交易中有近一成的購屋者，就是買65坪大坪數；而宜蘭、花蓮，也以平均一、二字頭的房價，成為大宅交易比例高的縣市。

台灣房屋斗六日榮特許加盟店店東黃浩峰表示，雲林近年雖有部分大樓、華廈新案推出，但市場供給仍以透天厝為大宗，加上現今雲林縣鬧區的大樓、華廈新案，以斗六來說，大樓華廈新案的單價，已來到30萬元左右，買間25坪左右含車位的標準兩房，總價就要700多萬。

但斗六市區外圍屋齡約20年的中古透天厝，仍不乏總價800~1000萬元的選擇，因此中古透天的性價比高，整體市場也因透天交易熱絡，使大坪數的交易佔比與平均交易面積居高不下。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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