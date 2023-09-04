憂囤房稅2.0「課重稅」！他相中2千萬透天不敢買 精算稅金秒出手
財政部推「囤房稅2.0」，非自用住宅稅率調高為2%至4.8%間，且採全國歸戶，預計本月送進立法院，明年上路。新北一民眾相中一2千萬元的透天厝，擔心囤房稅2.0上路會被課重稅而不敢出手，但經地政士一算，發現該物件現房屋稅2000元，就算被課到最高4.8%，也只要6400元，打消「重稅」疑惑，立刻出手買房。
記者徐銘穗/綜合報導
《聯合新聞網》報導，正業地政士事務所所長鄭文在分享此案例，表示當事人名下已有房產，擔心囤房稅2.0上路會被課重稅，原考慮想買的那棟屋齡近40年、總價2000萬元的透天厝，登記在女兒名下。
不過，事務所查詢該棟透天房屋評定現值，算出該透天厝房屋稅目前為2000元，若當事人買下後，未來即使被囤房稅課到最重的4.8%稅率，房屋稅也只要6400元。他聽完後，馬上笑著用自己名字買下。
鄭文在表示，就稅率而言，非自住稅率從1.5%升到最高4.8%，約增加2.2倍，假設原本繳納10萬元的房屋稅，將變成32萬元，這樣的漲幅，確實不少，可以嚇阻大戶買房囤房。
不過，房屋稅課徵基礎是房屋評定現值，房屋越新，地段越好，現值就越高，但若是公寓、老透天厝或低樓層華廈，房屋現值較低，受囤房稅的影響就較小，如那棟40年老透天，就只多4400元，增加金額相當有限。
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