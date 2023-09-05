房市／土城站上6字頭房價？信義房屋專家解析

台北市高價小宅再破新高！信義區6.6坪宅　成交單價182.7萬元

▲北市信義區「逸仙悅榕」今年7月成交的2樓戶，坪數僅6.6坪，總價為1200萬元，單價是182.7萬元，創新高紀錄。（圖／Google地圖）
▲北市信義區「逸仙悅榕」今年7月成交的2樓戶，坪數僅6.6坪，總價為1200萬元，單價是182.7萬元，創新高紀錄。（圖／Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市今年成屋高價小宅再破新高！去年奪下北市小宅單價王的信義區「逸仙悅榕」，實價揭露顯示，今年7月成交的2樓戶，坪數僅6.6坪，總價為1200萬元，單價是182.7萬元，創下該社區新高單價，也是市場上高價小宅產品的新高，轉手資料則見前一手於2012年底以750萬元購置，持有超過10年獲利450萬元。

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「逸仙悅榕」位於信義路四段靜巷，樓高11層，總戶數76戶，屋齡已18年，是老字號高價小宅。全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，其緊鄰信義計畫區，門牌鍍金，地段機能健全，信義路、光復南路、基隆路主幹道環繞，也有捷運台北101站，還有台北市小宅重視的學區要項，包括光復國小、信義與仁愛國中學區等，另又以樓中樓規劃，實際上應具備多元使用空間，皆有利其高價小宅知名度發展。

▲ 台北市大安附中學區小豪宅「仁愛A+」， 曾在2013年創下10.1坪宅、單價166.6萬元，總價1688萬元的紀錄。（圖／資料照片）
▲ 台北市大安區附中學區小豪宅「仁愛A+」， 曾在2013年創下10.1坪宅、單價166.6萬元，總價1688萬元的紀錄。（圖／資料照片）
陳炳辰進一步指出，其去年就已見刷新市場紀錄，也有獲利，亦印證獲利效益，而小坪數、低總價為市道主流也加持買氣，像預售市場更早有突破單價200萬元的資訊，加上小宅出租效益，均成就身價抗跌走強利多，若有裝潢，甚至帶租約，目前行情應可來到單坪150-170萬元，此次交易又因為坪數小，換算單價也會稍高。

台北市高房價，想要在一千多萬元就買房。陳炳辰表示，不乏得屈就屋況、地點，要是想要又新又好，還附加更多的價值，比方說學區、生活機能、出租收益等特性，常得在坪數上有所犧牲，因此衍生高價地段、知名學區的相對低總房產，換算單價卻令人咋舌。

▲北市成屋高價小宅單價Top 3。（圖／全球居不動產情報室提供）
▲北市成屋高價小宅單價Top 3。（圖／全球居不動產情報室提供）
不過這類物件購置後不一定自住，大部分有其他用途。陳炳辰表示，如公司企業當作招待所，承租給高階外籍主管；或是房市熱潮引起高資產與投資族群注意，看好出租投資報酬率和轉手利差；又有鄰近明星學區，富爸媽買來設籍當地學區亦是潛在買方。

至於回顧高價小宅交易紀錄，陳炳辰說，單價排行上本以大安區附中學區宅「仁愛A+」為首，2013年的8樓戶用總價1688萬元成交，每坪是166.6萬元，但已在近一年接連被「逸仙悅榕」、「法意」超車，未來還有忠孝東區、師大青田街、大巨蛋生活圈等處預售高價小宅，都傳價碼趨高，「小而貴」物件在當前市場竟也掀起熱度。

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