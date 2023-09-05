台北市高價小宅再破新高！信義區6.6坪宅　成交單價182.7萬元

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陳炳辰進一步指出，其去年就已見刷新市場紀錄，也有獲利，亦印證獲利效益，而小坪數、低總價為市道主流也加持買氣，像預售市場更早有突破單價200萬元的資訊，加上小宅出租效益，均成就身價抗跌走強利多，若有裝潢，甚至帶租約，目前行情應可來到單坪150-170萬元，此次交易又因為坪數小，換算單價也會稍高。
台北市高房價，想要在一千多萬元就買房。陳炳辰表示，不乏得屈就屋況、地點，要是想要又新又好，還附加更多的價值，比方說學區、生活機能、出租收益等特性，常得在坪數上有所犧牲，因此衍生高價地段、知名學區的相對低總房產，換算單價卻令人咋舌。
不過這類物件購置後不一定自住，大部分有其他用途。陳炳辰表示，如公司企業當作招待所，承租給高階外籍主管；或是房市熱潮引起高資產與投資族群注意，看好出租投資報酬率和轉手利差；又有鄰近明星學區，富爸媽買來設籍當地學區亦是潛在買方。
至於回顧高價小宅交易紀錄，陳炳辰說，單價排行上本以大安區附中學區宅「仁愛A+」為首，2013年的8樓戶用總價1688萬元成交，每坪是166.6萬元，但已在近一年接連被「逸仙悅榕」、「法意」超車，未來還有忠孝東區、師大青田街、大巨蛋生活圈等處預售高價小宅，都傳價碼趨高，「小而貴」物件在當前市場竟也掀起熱度。
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