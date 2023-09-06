CoCo鮮莓冰沙「第二杯0元」　星巴克、迷客夏、萬波「買一送一」

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CoCo都可週三好友日，今天9月6日一日限定，祭出手工熬煮的草莓、蔓越莓醬，酸甜沁涼的鮮莓冰沙 (大)「第二杯0元」好康，相當於「買一送一」優惠超划算。趕快約親朋好友、或剛開學的同學一起開喝。
提醒大家，冰沙系列飲品都是固定冰量、糖度；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限9月6日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克9月6日「買一送一」
星巴克明天9月6日，推出期待放晴一起喝杯咖啡好友分享日，11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
📌星巴克9月7日起「第二杯半價」喝2天
星巴克9月7日至9月8日連2天，Back to school 準備收心陪大家一起上學，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰飲料，可享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌迷客夏：抽獎「買一送一」券、日本東京迪士尼雙人來回機票
迷客夏睽違 2 年，9月6日新推全新香緹紅茶拿鐵系列，以最古老的錫蘭紅茶產區－康緹與阿薩姆紅茶搭配，長時釀茶工藝創造醇厚拿鐵風味，喝起來滑順帶有蜜果與淡淡奶油尾韻香甜味。
即日起至9月10日，至迷客夏（包含迷點/外送平台）購買 2 杯L杯飲品，即贈刮刮卡乙張；購買 4 杯可獲得抽獎券 2 張（可累計），有機會獲得「買一送一」券、價值 5 萬以上的日本東京迪士尼雙人來回機票、精品行李箱 RIMOWA 等多重好禮；集滿「迷、客、夏」3個單字，還有「飲品單杯 85 折」優惠。提醒大家，抽獎券贈送票券數量以消費門市為準，贈完為止。
📌萬波普通紅茶「買一送一」再喝2天
萬波島嶼紅茶聯名電影《成功補習班》，選用斯里蘭卡紅茶，推出濃郁茶感帶有淡淡伯爵香的2款新品「普通紅茶」、「普通奶茶」。即日起至9月6日，到萬波門市購買大杯普通紅茶可享「買一送一」好康。
提醒大家，飲料限當場一次領取，且不與其他優惠合併使用；僅供現場、來電自取和你訂自取，台南三井店與其餘購買管道不適用。