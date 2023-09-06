7都新建案房價所得比出爐　台北市「這5區」破半世紀不吃喝才能買

我是廣告 請繼續往下閱讀
若細分至行政區來看，最輕鬆的是在台南市學甲區，25 坪新房總價落在 5 百萬左右，對比所得中位數，僅需 12.6 年就能買新房，近期在西港地區陸續有華廈案進場，交易穩定，接下來依序為高雄市林園區、台南市新營區、善化區及新竹縣竹北市，讓人訝異的是竹北市近年來房價飆漲，新建案開價屢見 7~8 字頭單價，但是竹北客群多是竹科科技新貴，收入同樣驚人，平均下來僅需 14.6 年就能買新房，擠進買新房最友善區域前五名。
然而買新房辛苦區域前五名均是在台北市，自住客想住在天龍國最難的區域非在傳統認知超高房價的的信義、大安區，而是在松山區，新案平均單坪開價落在 148 萬元，需要不吃不喝 57.6 年才可以買新房，接下來依序是大安、中山、大同及士林區，都要 50 年以上不吃不喝才能買房，想擠進天龍國不是易事。591新建案近期推出「928 全民購屋節」周周抽 10 萬購屋金，還可分享抽 5 千元現金，幫助年輕人早日成家。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。