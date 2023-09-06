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7都新建案房價所得比出爐　台北市「這5區」破半世紀不吃喝才能買

▲7都新建案房價所得比出爐，台北市松山、大安、中山、大同、士林5區破50，得半世紀不吃喝才能買房。（圖／591新建案提供）
▲7都新建案房價所得比出爐，台北市松山、大安、中山、大同、士林5區破50，得半世紀不吃喝才能買房。（圖／591新建案提供）

記者徐銘穗/綜合報導

近年房價持續飆漲，新建案更是因為建築成本高漲導致價格高居不下。根據591新建案統計，全台七都新建案行情，對比所得總額發現，七都各行政區購買新建案最辛苦的區域為台北市松山區，平均需要花 57.6 年不吃不喝才能買得起新房，與大安、中山、大同、士林共5區都破50，但信義區意外以49.8未擠進前5強，而最友善的區域是台南市學甲區，只要12.8年就買得起。

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591新建案統計平台上七都各行政區新建案平均單坪開價，以常見自住使用的25坪為基礎計算出各區新屋總價，並比較財政部公布之 110 年綜所稅各行政區所得總額的中位數，計算全台新建房價所得比，其中自住客最辛苦區域莫過於台北市，需要不吃不喝 37.4 年才能購買新房，最輕鬆區域則是在桃園市，僅需 12.3 年，桃園市目前尚有新屋、觀音、楊梅等平價區，吸引不少首購族目光。

▲七都新建案房價所得比。（圖／591新建案提供）
▲七都新建案房價所得比。（圖／591新建案提供）
若細分至行政區來看，最輕鬆的是在台南市學甲區，25 坪新房總價落在 5 百萬左右，對比所得中位數，僅需 12.6 年就能買新房，近期在西港地區陸續有華廈案進場，交易穩定，接下來依序為高雄市林園區、台南市新營區、善化區及新竹縣竹北市，讓人訝異的是竹北市近年來房價飆漲，新建案開價屢見 7~8 字頭單價，但是竹北客群多是竹科科技新貴，收入同樣驚人，平均下來僅需 14.6 年就能買新房，擠進買新房最友善區域前五名。

▲7都各行政區房價所得比Top 5。（圖／591新建案提供）
▲7都各行政區房價所得比友善區與辛苦區Top 5。（圖／591新建案提供）
然而買新房辛苦區域前五名均是在台北市，自住客想住在天龍國最難的區域非在傳統認知超高房價的的信義、大安區，而是在松山區，新案平均單坪開價落在 148 萬元，需要不吃不喝 57.6 年才可以買新房，接下來依序是大安、中山、大同及士林區，都要 50 年以上不吃不喝才能買房，想擠進天龍國不是易事。591新建案近期推出「928 全民購屋節」周周抽 10 萬購屋金，還可分享抽 5 千元現金，幫助年輕人早日成家。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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