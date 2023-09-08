基泰建設認了「施工不慎」　大直新建案害公寓塌陷：理賠處理中

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對於可能損失及影響，基泰建設表示，建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中，因有投保相關保險，理賠事宜將進行處理。關於受損住戶權益，基泰建設指出，將提供多元之改善方案，任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置。
最後，基泰建設也說，將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工，且初步評估「對本公司之財務及業務尚無重大影響」，相關理賠內容，有待後績協調。
不過意外發生後，基泰股價也跟著跌落，早盤股價一價到底，無懸念以跌停價13.35元開出，委賣張數高達6千多張。
當事新建案「基泰大直」為都更重建海砂屋建案，2021年開始興建，規劃4棟地上12層、2至4房產品，33戶總銷約13.5億元，預計2025年第三季完工，預售期實價登錄交易最高單價144.39萬元／坪，為50.83坪8樓戶，總價6007萬元；最低單價為126.68萬元／坪，為41.43坪4樓戶，總價4110萬元。值得注意的是兩棟12樓頂樓互為關係戶特殊交易，單價分別為127.65萬、118.26萬元。
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