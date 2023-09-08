台北大直民宅傾斜！網狂問「哪個縣市地質最好」　真實答案出爐

基泰建設認了「施工不慎」　大直新建案害公寓塌陷：理賠處理中

▲北市大直街民宅坍塌，隔壁新建案「基泰大直」所屬基泰建設認了施工不慎釀禍，將負起賠償責任。（圖／記者陳明中攝）
▲北市大直街民宅坍塌，隔壁新建案「基泰大直」所屬基泰建設認了施工不慎釀禍，將負起賠償責任。（圖／記者陳明中攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市中山區大直街昨（7）晚發生六連棟公寓坍陷「一樓消失」，隔壁施工中的新建案「基泰大直」所屬基泰建設今（8）發布重訊，認了「因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞」，強調強調絕不推卸相關責任，建案已全面停工，且有投保相關保險，「理賠事宜將進行處理」，將提供多元改善方案，全力彌補受損住戶權益。基泰建設（2538）今天開盤後即跌停，跌停價13.35元，下跌1.45元。

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基泰建設今（8）發布7點重訊，對工程不慎造成鄰房損害認錯，並強調絕不推卸相關責任。基泰建設強調，已於第一時間要求停工，同時進行相關措施，包括安頓受損戶住宿等事宜。並在協力廠商的協助下，進行全晚灌漿穩定工地，防止災害擴大。

對於可能損失及影響，基泰建設表示，建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中，因有投保相關保險，理賠事宜將進行處理。關於受損住戶權益，基泰建設指出，將提供多元之改善方案，任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置。

▲針對大直民宅坍塌事件，基泰建設緊急回應。（圖／翻攝公開資訊觀測站）
▲針對大直民宅坍塌事件，基泰建設緊急回應。（圖／翻攝公開資訊觀測站）
最後，基泰建設也說，將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工，且初步評估「對本公司之財務及業務尚無重大影響」，相關理賠內容，有待後績協調。

不過意外發生後，基泰股價也跟著跌落，早盤股價一價到底，無懸念以跌停價13.35元開出，委賣張數高達6千多張。

當事新建案「基泰大直」為都更重建海砂屋建案，2021年開始興建，規劃4棟地上12層、2至4房產品，33戶總銷約13.5億元，預計2025年第三季完工，預售期實價登錄交易最高單價144.39萬元／坪，為50.83坪8樓戶，總價6007萬元；最低單價為126.68萬元／坪，為41.43坪4樓戶，總價4110萬元。值得注意的是兩棟12樓頂樓互為關係戶特殊交易，單價分別為127.65萬、118.26萬元。

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