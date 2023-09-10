3萬元房貸補貼明入帳！5.6萬戶收錢：限額剩25% 申請進度查詢
1戶3萬元的房貸補貼第三波明（11）天起陸續入帳，計有5.6萬戶受惠，請民眾留意銀行APP通知，或刷存摺查看是否入帳！內政部長林右昌今（10）日表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」政策目標為55萬戶，目前已有67萬戶申請，共核定超過41萬餘戶，達成率已近75%，若要了解申請進度，均可至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」查詢。
記者徐銘穗/綜合報導
林右昌說明，過去受到疫情的影響，行政院推出中產以下自用住宅貸款戶支持專案，以減輕中低薪房貸戶的居住負擔，預估將可嘉惠55萬戶中低薪房貸族。自今(112)年6月開放民眾申請以來，申請件數已累計突破67萬件，已有57萬件完成審查，完成審查比例已達85%。而7月份與8月份已核撥兩批，至今已完成撥付35萬5184戶。
至於審查不合格案件，後續將透過中華郵政寄送紙本結果通知民眾；本專案是由金融機構負責審核，申請人如有疑問，都可直接洽詢貸款金融機構確認或提出申覆。
林右昌指出，倘民眾至申請網站(https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/)系統查詢後，發現申請案件仍於審查中或尚未收到公文通知，請民眾稍微耐心等候。這是因爲部分案件可能案情較複雜、貸款時間久遠、銀行須確認家庭成員有無房貸等情形，才能確認是否合格。
最後林右昌再次呼籲，本專案申請期限至今年12月29日下午5時止，歡迎民眾到營建署專案網站提出申請。