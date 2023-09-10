基泰建設董事長陳世銘喊辭職負責 記者會還在開：他5分鐘就閃人
基泰建設（2538）在北市大直新建案「基泰大直」因施工不慎，害鄰近7棟公寓傾斜倒塌，預防性撤離464人。基泰建設高層神隱兩天後，在今（10）下午3時許召開記者會說明，董事長陳世銘在場向受災戶、社會大眾與股東3鞠躬道歉後，宣布辭去董事長一職，隨後竟不顧記者會仍在進行，起身轉頭離去，出席約5分鐘就閃人，全場傻眼。
記者徐銘穗/綜合報導
基泰建設工地7日發生坍塌，基泰董事長、總經理等高層一度神隱，終在證交所開罰並要求於今（10）傍晚6時前召開記者會說明。
未料，下午3時許，基泰建設於證交所召開記者會，陳世銘解釋今日才出面是因稍早都將精力著重在功地善後，對鄰損感同身受，「現在處理到一個段落，向社會大眾說明」。
陳世銘先向媒體與社會大眾道歉後，說明基泰建設是他一生事業的重點，「結構安全、鄰房安危最為最重要的事情」，接連再向受災戶鞠躬道歉，「致上12萬分歉意」，最後再向市府鞠躬，「感謝北市府這段時間的支持，讓我們能把事情盡量做到圓滿」。
強調後續的安置、理賠與重建，陳世銘強調會負起所有責任，決不推卸，「鄰居的安全、工地的安全，都已獲得保障」。接著，他話鋒一轉，表示對了引發社會關注及股東負責，宣布辭去基泰建設董事長一職，「所有責任就我一個人來負擔」。
陳世銘還說，「鄰損的善後工作交給總經理，率領公司所有同仁解決問題，把傷害降到最低」。接著由基泰建設人員繼續說明後續處理與金流情形，但記者會還在進行中，陳世銘竟突然起身，隨後轉身走出會場，出席約5分鐘就閃人，全場傻眼。