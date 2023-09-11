大直倒塌民宅走「公辦都更」　專家：4年才能住！找基泰合建最快

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雙北老屋改建發展協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良今（11）接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，1坪25萬元的營建成本是合理的，若加上利息與鑑定、信託費用等等，成本1坪將超過30萬元。他推估加上相關鑑定、信託等費用，公辦都更的成本可能要來到1坪32至33萬元。
那麼「公辦都更」與「基泰合建」哪個對受災居民最有利？胡偉良分析指，雖然大家已經對基泰失去信心，但他認為選擇和基泰合建會比較好，一是「闖了禍責任比較重」，二是公辦都更要經全面計畫、發包等流程就至少要1年，再加上興建時間，居民入住最快也是4年後的事了，而和基泰合建至少可省下1年的前置時間。
胡偉良直言，「所有的建商都有可能發生這樣的狀況」，基泰建設前董事長雖具建築師專業背景，但此次事件涉及工程營造，連續壁施工最鄰房的影響不大，「危險都在開挖階段」，且要從連續壁施作時就進行周遭土壤監控，謹慎再謹慎。
此外，營建案必須投保「營造綜合保險」，保額較高有數億或數10億元，但營造過程中，若對鄰近房屋造成的損害，也就是「鄰損」則沒在保障範圍內，業者得另外額外附加「第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款」。
基泰先前於重訊中強調，「本案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理」。不過，胡偉良也直言，一般而言損鄰的保險理賠，通常只有幾十萬到幾百萬元，如基泰大直這般嚴重鄰損，「都不在保險公司承保範圍」，不可能cover到多少，「災損理賠，就跟車輛保險都一樣有上限」。
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