大直民宅倒塌！房東「減租3000」求續住 實踐女大生：太可怕秒搬
基泰建設（2538）北市大直街新建案「基泰大直」因施工不慎，導致隔壁公寓傾斜倒塌，至今已撤離超過400人。不過，承租該處的一名實踐大學女學生受訪說，開學前見到房子倒掉「太誇張」，但事後房東還提出「減租3000元」，將每月8000元房租降至5000元，希望她繼續住，但女大生與室友覺得太可怕，決定不管再便宜都要搬走，自己的性命自己顧。
記者徐銘穗/綜合報導
北市府預計明（13）天將召開住戶開說明會，整合重建方式。基泰建設總經理馮先勉昨（11）與災民面對面舉行會談，繼事發隔天發的5萬元現金後，再發第2筆、每人6000元慰問金，引發部分受災戶不滿，怒嗆「我們不是乞丐」。然而，租戶在此次災害中，絲毫沒收到任何補貼。
《東森新聞》報導，一名承租遭波及大直民宅的實踐大學女學生說，她3個月前以每月8000元租金簽約，沒想到開學看到房子倒掉，感到很荒唐，屋內較貴重的物品也不知道該找誰求償。
女大生也透露，事發後房東提出減租3000元，變成每個月租金只要5000元，但她覺得太可怕，「就算現在沒倒，也不知道後來施工或房子都更是否會有影響」，且同住的朋友也不願意繼續住下去，因此決定一起搬走。
此外，另名在5樓租了2年的實踐大學學生表示，她一個人出來避難，來不及帶出任何財產，也無心回到學校上課，不知道要如何是好，且所謂慰問金也絲毫與租戶無關，全都進了根本也不住在此的房東口袋，讓身為實質受災戶的他們相當難受。
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