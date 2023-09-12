大直倒塌效應！北市80萬建物蓋在土壤液化潛勢區　輸入門牌就能查

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基於砂質土壤與地下水是構成土壤液化的其中兩項要件，故土壤液化較容易出現在河川下游的沖積平原及砂質海岸。中央地質調查所分有高、中、低潛勢區，代表可能發生液化現象的嚴重程度的高低。
根據土壤液化潛勢查詢系統，全台各縣市高潛勢區面積比例前10名為嘉義縣53.15%、彰化縣47.23%、宜蘭縣44.24%、高雄市39.55%、台南市38.31%、雲林縣32.05%、新北市25.11%、台北市21.41％、台中市15.49％、屏東縣10.17%。
高潛勢區比例排第8名的台北市，據台北市府公布「土壤液化潛勢圖資」應用分析報告資料顯示，台北市有21%的土地屬於中、高度土壤液化潛勢區，比對建築物座落地點之土壤液化潛勢，約有 65%棟建築物座落於中、高潛勢區域。以該年領有使照的124萬6000多間建物計算，至少有80萬棟建物蓋在中、高度土壤液化潛勢區。而此次發生民宅倒塌下沉的大直街則是低潛勢區。
土壤可能液化的基地能蓋房子嗎？中央地質調查研究所說明，以目前的工程技術，已經可以處理土壤液化的問題，如國道一號濱江街路段，早年也是土壤液化可能發生的區域，經過改善後液化問題已經解決。
至於在可能發生土壤液化現象的基地上，什麼樣的建物才安全？中央地質調查研究所指出，建築物如果有兩、三層的地下室，或是建築物基礎有打樁深入地下，基本上都沒有土壤液化災害的疑慮。想了解自家是否為在土壤液化潛勢區，可上中央地質調查研究所的「土壤液化潛勢查詢系統」網站，輸入門牌地址即可查詢。
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