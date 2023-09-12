「被家具耽誤的餐廳」IKEA總經理回應了　霜淇淋銷量就占美食30%

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在台灣，IKEA有「被家具耽誤的餐廳」之稱，IKEA瑞典餐廳對於IKEA來說，究竟是主角還是配角？艾卓思分享有趣的數據，在歐洲市場，IKEA餐廳營銷約占總營銷4到5%，但在香港、台灣亞洲市場占比高達10到12%，顯示亞洲人對餐飲的高度興趣。
他分享說，IKEA餐廳的由來，是已故的IKEA創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）觀察，發現消費者在店內逛累了、餓了最會離開，來不及決定是否要選購家具商品，因不想讓顧客餓著肚子離開，才在IKEA店裡開了餐廳，讓顧客填飽肚子，也增加停留時間。
艾卓思也說，近年健康飲食風氣盛行，IKEA餐廳也致力於向消費者推薦更多更好的健康產品，因為IKEA的企業理念就是「創造更好的未來給每一位人」。而IKEA的10元霜淇淋更是消費者上門必吃小點心之一，程耀毅透露，霜淇淋銷售額雖不高，但銷售量卻占了美食的30%。
現今原物料成本愈來高，IKEA的10元霜淇淋會漲價嗎？程耀毅說，除了10元霜淇淋外，IKEA也有20元霜淇淋，甚至是搭配料的聖代，符合各消費層需求，強調10元霜淇淋對於IKEA有特殊意義，未來就算成本超過10元，仍會繼續維持10元售價，回饋消費者。
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