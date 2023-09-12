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「被家具耽誤的餐廳」IKEA總經理回應了　霜淇淋銷量就占美食30%

▲IKEA在台灣有「被家具耽誤的餐廳」之稱，北亞區董事總經理艾卓思（Adrian Worth）今首度回應是否要把餐廳當主業。（圖／記者徐銘穗攝）
▲IKEA在台灣有「被家具耽誤的餐廳」之稱，北亞區董事總經理艾卓思（Adrian Worth）今首度回應是否要把餐廳當主業。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

瑞典家具品牌IKEA今年邁入80周年，IKEA宜家家居北亞區董事總經理艾卓思（Adrian Worth）今首度與台灣媒體面談，分享IKEA經營策略與抉擇關鍵。而IKEA被台灣人戲稱是「被家具耽誤的餐廳」，在談及餐廳對IKEA而言究竟是主角還是配角時，艾卓思透露在歐洲IKEA餐廳銷售占比約4至5%，但在亞洲卻是比翻倍還多，來到10到12%，顯現亞洲人對吃的重視。而IKEA行銷總監程耀毅也說，光是霜淇淋的銷售量就占了美食的30%。

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IKEA今（12）午首度對媒體公開北亞區台北總辦公室，主管台灣及香港IKEA事務的艾卓思（Adrian Worth）也首度與台灣媒體面對面對談。分享IKEA在低價與永續、耐用度間的抉擇時，艾卓思提及IKEA商品著重外型美、功能高、價格低、品質好與永續性5大面面，雖然永續成本較高，但IKEA仍致力以量制價，但也不放棄對品質的堅持。

▲IKEA宜家家居北亞區董事總經理艾卓思（Adrian Worth）今首度與台灣媒體面談。（圖／記者徐銘穗攝）
▲IKEA宜家家居北亞區董事總經理艾卓思（Adrian Worth）今首度與台灣媒體面談。（圖／記者徐銘穗攝）
在台灣，IKEA有「被家具耽誤的餐廳」之稱，IKEA瑞典餐廳對於IKEA來說，究竟是主角還是配角？艾卓思分享有趣的數據，在歐洲市場，IKEA餐廳營銷約占總營銷4到5%，但在香港、台灣亞洲市場占比高達10到12%，顯示亞洲人對餐飲的高度興趣。

他分享說，IKEA餐廳的由來，是已故的IKEA創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）觀察，發現消費者在店內逛累了、餓了最會離開，來不及決定是否要選購家具商品，因不想讓顧客餓著肚子離開，才在IKEA店裡開了餐廳，讓顧客填飽肚子，也增加停留時間。

▲IKEA餐廳由來是創辦人不想讓顧客餓著肚子離開。（圖／記者徐銘穗攝）
▲IKEA餐廳由來是創辦人不想讓顧客餓著肚子離開。（圖／記者徐銘穗攝）
艾卓思也說，近年健康飲食風氣盛行，IKEA餐廳也致力於向消費者推薦更多更好的健康產品，因為IKEA的企業理念就是「創造更好的未來給每一位人」。而IKEA的10元霜淇淋更是消費者上門必吃小點心之一，程耀毅透露，霜淇淋銷售額雖不高，但銷售量卻占了美食的30%。

現今原物料成本愈來高，IKEA的10元霜淇淋會漲價嗎？程耀毅說，除了10元霜淇淋外，IKEA也有20元霜淇淋，甚至是搭配料的聖代，符合各消費層需求，強調10元霜淇淋對於IKEA有特殊意義，未來就算成本超過10元，仍會繼續維持10元售價，回饋消費者。

▲IKEA北亞區台北總辦公室今首度對媒體公開。（圖／記者徐銘穗攝）
▲IKEA北亞區台北總辦公室今首度對媒體公開。（圖／記者徐銘穗攝）
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