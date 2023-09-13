喜多川性侵小傑尼斯「東山紀之就睡在旁邊」！受害前同事公開細節
日本「傑尼斯事務所」已故創辦人強尼喜多川生前性侵多位旗下偶像，前社長藤島茱莉景子、新社長東山紀之、「V6」井之原快彥對此開記者會道歉，卻無法澆熄大眾怒火，許多品牌、電視台都表態抵制傑尼斯的藝人。今（13）日《週刊文春》再爆猛料，直指東山紀之在「少年隊」時期就囂張跋扈，而喜多川性侵「小傑尼斯（練習生統稱）」時，東山紀之就睡在喜多川旁邊，東山紀之稱不知道喜多川的惡行「全是騙人的」。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據《週刊文春》報導，東山紀之7日在傑尼斯道歉記者會上表示曾收到爆料，但都沒看過內容，因為他相信喜多川的為人，豈料卻害事情真相被埋藏，導致有許多被害者，對此表達歉意，並強調：「我本人從未受害過，也沒有親臨現場過，也沒有問過我的前輩或後輩，我只知道這些都是謠言。」雖然透露「只是聽說」，但東山紀之卻願意扛起公司社長重擔，宣布今年會卸下藝人的身分，專心傑尼斯的營運事務，同時招攬海外專家，避免醜聞重蹈覆轍，他也會向受害者協議、給出必要補償，發誓「要花費一生來面對這問題」。
東山紀之的發言似乎令許多同業看不下去，離開傑尼斯的石丸志門就爆料，東山紀之在「少年隊」時期就很愛欺負人，逼迫「小傑尼斯」幫忙按摩、洗輪胎、性騷擾等行為都有，石丸志門直言：「他真的不是什麼值得尊敬的前輩。」
此外，還有匿名H的前小傑尼斯受訪，他曾是「少年隊」的伴舞，所以跟「少年隊」住在喜多川位於東京原宿的宿舍，H睡在喜多川隔壁的大通舖，入住的第二天晚上，喜多川就進入他的房間，不斷撫摸H、在H耳邊吹氣說「你好可愛」，而東山紀之「就睡在旁邊」，H氣憤直言：「他（東山紀之）說不知道性侵的事根本在說謊！」
東山紀之今年56歲，他於1979年加入傑尼斯，更是喜多川親自選定的人，東山紀之亦是傑尼斯目前「最資深的人」。他1982年與錦織一清、植草克秀組「少年隊」出道，除了發專輯，也拍過許多電視劇、電影、舞台劇，以及主持過多檔節目，是全能型的藝人。
強尼喜多川生前的醜聞，到現在陸續爆出藝人裝傻包庇，令日本許多品牌揚言要抵制傑尼斯的藝人，其中包含保健食品、速食業、航空公司、化妝品、汽車、生活用品、金融機構、保險等；部分電視台也已聲明不會再跟傑尼斯的藝人合作。
※【NOWnews 今日新聞
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