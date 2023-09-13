網紅莫莉神預言芭比粉iPhone 15！驚喜一大改變「手不會發炎了」
蘋果品牌舉辦最新產品發表會，邀請來自全球不同國家的網紅、名人，一起見證iPhone 15新機的誕生，包括台灣百萬YouTuber Joeman、時尚網紅莫莉等人都親臨現場，莫莉私下帶著一系列彩色洋裝，想要預測新機顏色，最後以芭比粉服裝出席盛會，結果這次9種新機顏色果然有粉紅色，讓她直呼太神奇，更盛讚新機的鈦金屬材質讓重量變輕了，「真的手不會發炎了」。
記者江芷稜／綜合報導
莫莉再度受邀參與蘋果發表會，心情非常激動，廠商事前保密到家，她特別慎重準備彩虹色階的多款洋裝，最後以芭比粉顏色穿搭亮麗出席，結果這次iPhone 15手機顏色是滿滿的多巴胺色，包括標準容量版的淺藍、淺綠、淺黃、粉紅及黑色，還有高階版的鈦白色、鈦藍色、泰坦灰、鈦黑色，霧面外表讓質感升級，莫莉看見新機實體狂讚：「本尊完全是高級粉！」
莫莉在手機曝光iPhone 15新機的細節改變，包括靜音鍵、充電口、拍照編輯功能都有新改革，最重要的是鈦金屬材質，讓外型變得平滑、輕盈，非常時尚有質感，拿起來手感明顯變輕，她驚喜直呼：「真的手不會發炎了！」由於現場實體機不多，來自全球的媒體都要輪流拍照，快速分享新機外觀跟顏色給粉絲看，現場剪輯比速度，根本是一場科技爭霸戰。
喜歡在各大時尚場合與名人合影的莫莉，來到科技業場合也不放過好機會，她在iPhone 15新機發表會影片的最後，曬出在蘋果發表會巧遇蘋果執行長庫克（Tim Cook）的彩蛋，兩人開心合影，庫克展現親民作風，大方和台灣粉絲打招呼，莫莉驚喜表示：「這麼多年這次終於跟Tim Cook互動到了，Tim人有夠好，還跟台灣的大家打招呼」。她細心地介紹與分享新機，讓許多果粉直呼被燒到了，對iPhone 15新機心動不已。