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網紅莫莉神預言芭比粉iPhone 15！驚喜一大改變「手不會發炎了」

▲莫莉（右圖）出席蘋果發表會，透露iPhone 15新機鈦金屬材質非常輕盈，直呼「手不會發炎了」，還曬出跟蘋果執行長庫克（左圖左）的合影。（圖／翻攝自莫莉IG）
▲莫莉（右圖）出席蘋果發表會，透露iPhone 15新機鈦金屬材質非常輕盈，直呼「手不會發炎了」，還曬出跟蘋果執行長庫克（左圖左）的合影。（圖／翻攝自莫莉IG）

記者江芷稜／綜合報導

蘋果品牌舉辦最新產品發表會，邀請來自全球不同國家的網紅、名人，一起見證iPhone 15新機的誕生，包括台灣百萬YouTuber Joeman、時尚網紅莫莉等人都親臨現場，莫莉私下帶著一系列彩色洋裝，想要預測新機顏色，最後以芭比粉服裝出席盛會，結果這次9種新機顏色果然有粉紅色，讓她直呼太神奇，更盛讚新機的鈦金屬材質讓重量變輕了，「真的手不會發炎了」。

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▲莫莉從《大學生了沒》節目出道，如今是各大精品爭相邀約的KOL。（圖／翻攝自莫莉臉書）
▲莫莉從《大學生了沒》節目出道，如今是各大精品爭相邀約的KOL。（圖／翻攝自莫莉臉書）
莫莉再度受邀參與蘋果發表會，心情非常激動，廠商事前保密到家，她特別慎重準備彩虹色階的多款洋裝，最後以芭比粉顏色穿搭亮麗出席，結果這次iPhone 15手機顏色是滿滿的多巴胺色，包括標準容量版的淺藍、淺綠、淺黃、粉紅及黑色，還有高階版的鈦白色、鈦藍色、泰坦灰、鈦黑色，霧面外表讓質感升級，莫莉看見新機實體狂讚：「本尊完全是高級粉！」

▲莫莉為了出席蘋果發表會，帶上各種顏色的洋裝預測新機顏色。（圖／翻攝自莫莉IG）
▲莫莉為了出席蘋果發表會，帶上各種顏色的洋裝預測新機顏色。（圖／翻攝自莫莉IG）
▲莫莉（前）與台灣的網紅Joeman（右）出席蘋果發表會。（圖／翻攝自莫莉IG）
▲莫莉（前）與台灣的網紅Joeman（右）出席蘋果發表會。（圖／翻攝自莫莉IG） 
莫莉在手機曝光iPhone 15新機的細節改變，包括靜音鍵、充電口、拍照編輯功能都有新改革，最重要的是鈦金屬材質，讓外型變得平滑、輕盈，非常時尚有質感，拿起來手感明顯變輕，她驚喜直呼：「真的手不會發炎了！」由於現場實體機不多，來自全球的媒體都要輪流拍照，快速分享新機外觀跟顏色給粉絲看，現場剪輯比速度，根本是一場科技爭霸戰。

▲iPhone 15系列新機全面漲價，基本款iPhone 15已經要價2萬9900元。（圖／官方提供）
▲iPhone 15系列新機全面漲價，基本款iPhone 15已經要價2萬9900元。（圖／官方提供）
▲莫莉曝光iPhone 15新機有淺紅、粉紅等色系，顏色相當繽紛。（圖／翻攝自莫莉IG）
▲莫莉曝光iPhone 15新機有淺黃、淺綠、粉紅等色系，顏色相當繽紛。（圖／翻攝自莫莉IG）
▲莫莉穿著粉色衣服出席蘋果發表會，結果神奇預測到新機顏色。（圖／翻攝自莫莉IG）
▲莫莉穿著粉色衣服出席蘋果發表會，結果神奇預測到新機顏色。（圖／翻攝自莫莉IG）
喜歡在各大時尚場合與名人合影的莫莉，來到科技業場合也不放過好機會，她在iPhone 15新機發表會影片的最後，曬出在蘋果發表會巧遇蘋果執行長庫克（Tim Cook）的彩蛋，兩人開心合影，庫克展現親民作風，大方和台灣粉絲打招呼，莫莉驚喜表示：「這麼多年這次終於跟Tim Cook互動到了，Tim人有夠好，還跟台灣的大家打招呼」。她細心地介紹與分享新機，讓許多果粉直呼被燒到了，對iPhone 15新機心動不已。

▲莫莉（前）與蘋果執行長庫克難得（後）在蘋果發表會合影。（圖／翻攝自莫莉IG）
▲莫莉（前）與蘋果執行長庫克難得（後）在蘋果發表會合影。（圖／翻攝自莫莉IG）

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