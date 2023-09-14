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基泰大直爆13戶想解約！基泰「從寬解約」　網紅崴爺：仍要賠15%

▲「基泰大直」承購戶、網紅崴爺驚爆已有13戶想解約，但基泰先前說「從寬解約」，卻仍要承購戶依契約賠15%違約金。（圖／崴爺提供）
▲「基泰大直」承購戶、網紅崴爺驚爆已有13戶想解約，但基泰先前說「從寬解約」，卻仍要承購戶依契約賠15%違約金。（圖／崴爺提供）

記者徐銘穗/綜合報導

基泰建設（2538）大直街新建案「基泰大直」因施工不慎，造成隔壁公寓傾斜下沉。基泰建設總經理馮先勉10日在重訊記者會中提及，只有2戶想解約，又稱會「依契約、從寬認定」。基泰大直承購戶、網紅「崴爺」昨（13）驚爆，已有13戶想解約，但基泰一面喊「從寬解約」，一面又要他們依契約賠15%違約金，痛批「信任感已流失」。

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去年2月，崴爺在臉書分享與吳淡如的合照，說和吳淡如一起去看建案，吳淡如還幫他斡旋了2個小時，最終談到的價格比自己預期的還要低，讓他十分驚喜，開心說：「一隻腳踏入天龍國了！」未料，7日基泰大直工地因施工不慎嚴重坍塌，也導致鄰近7棟民宅傾斜下沉。

▲網紅崴爺買了「基泰大直」預售屋，驚爆已有13戶想解約，但基泰先前說「從寬解約」，卻仍要承購戶依契約賠15%違約金。（圖／崴爺提供）
▲網紅崴爺買了「基泰大直」預售屋，驚爆已有13戶想解約，但基泰先前說「從寬解約」，卻仍要承購戶依契約賠15%違約金。（圖／崴爺提供）
崴爺昨（13）在podcast節目《地產好學聲》表示，事發後他組織屋主自救會，對於馮先勉10日公開說基泰大直只有2戶想解約，且「解約從寬認定」，澄清說目前已有13位屋主有意願要解約，但基泰根本沒有「從寬認定」，還是要照合約上所寫的，「先提解約的一方要付15%違約金」，認為基泰大搞兩面手法，不知「從寬認定」的標準何在。

擁有建築師執照的律師李仁豪在節目中說明，在房地買賣的契約關係上，要解除契約可分兩類，一是依照契約方式去解約，通常屬單方解約的情況，另有雙方合意解約，兩者差異在於，後者只要自己講好解約條件即可。他認為，馮先勉日前提的「解約從寬認定」，可朝雙方合意解約角度。

▲基泰建設總經理馮先勉10日聲稱，基泰大直只有2戶想解約，還說對於想解約的承購戶會「依契約、從寬認定」。（圖／記者葉政勳攝）
▲基泰建設總經理馮先勉10日聲稱，基泰大直只有2戶想解約，還說對於想解約的承購戶會「依契約、從寬認定」。（圖／記者葉政勳攝）
李仁豪說，承買人無緣無故解除契約要付15%違約金，前提是不可歸責於建商的因素，消費者又執意解約，但基泰一案讓消費者有「承受汙名化交易價值的減損」，解約是有理由的，就算基泰真能照契約內容、時間，如期把房子蓋好，但基泰案事件這麼大，仍有汙名化交易價值減損的影響。建議消費者可對基泰主張，有汙名化價值減損損害賠償的訴求

崴爺說，起初住戶解約與觀望的人數是一半一半，但這幾天「大部分的人都傾向解約了」，甚至連基泰建設其他預售屋的承購戶，都私訊他想要加入解約群族，呼籲基泰建設要拿出誠意回應。

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