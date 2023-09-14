爸媽有房也能申請！租屋大學生租金補貼 加碼1.2倍：最高9600元
九月各大專院校陸續開學，大學生在Dcard發起「挑戰最爛宿舍」，讓學生宿舍引發討論。然而也有許多學生選擇在校外租屋，追問：「爸媽住在自有宅，我滿18歲在校外租屋，能申請租金補貼嗎？」營建署今（14）解答，可以申請，而且未滿40歲還享有1.2倍加碼。若以第一級、北市每月最高8000元租金補貼計算，加碼補貼金額最高為9600元。
記者徐銘穗/綜合報導
營建署說明，租金補貼審查對象為「家庭成員」，而依據「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」作業規定，家庭成員指申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之未成年子女（胎兒)、受申請人或其配偶監護之人。因此，申請人的父母不屬於審查之對象，只要年滿18歲就可以提出申請。
40歲以下單身青年享1.2倍加碼
至於租金補貼金額，「300億元中央擴大租金補貼專案」每月補貼金額上限，除依「身分別」與「租屋縣市別」計算基礎額度外，另對於未滿40歲之單身青年給予1.2倍加碼。
營建署以租屋於桃園市為例，原補貼金額上限為2400元的補貼戶，若為未滿40歲單身青年，則補貼金額上限可提高為2880元。若是北市、第一級人最高8000元補貼，加碼1.2倍後即為9600元。除未滿40歲有加碼外，另新婚、有小孩及社經弱勢等3類人，也都有1.2倍至1.8倍不等的加碼。
周一至周五諮詢專線即時解惑
營建署提醒，300億元中央擴大租金補貼受理至明（2024）年12月31日止，相關申請資訊都可在「300億元中央擴大租金補貼專區」網站查詢，此外，亦可於每周一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線(02-7729-8003)詢問。
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