天坑危機3／慘遇「損鄰事件」該如何自保　專家教戰3步驟

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一、施工前紀錄
大型工地開工前，地方政府會要求施工單位出具，由第三方公正單位調查的「鄰房現況鑑定報告」，汪俊男建議民眾一定要配合，未來一旦發生鄰損才會有依據，若當時未配合調查，卻發生損害狀況，後續只能依民法向施工單位提告求償。
二、施工中損害認定
不幸發生損鄰事件時，受損戶要儘速向地方主管機關申訴，如果有其他同受損害的鄰居，也可一起申訴。地方主管機關一旦評估現場有公安疑慮，將會勒令工地即刻停工，若沒有立即危險，但判定是因施工造成的災害，也會將損害的情形進行列管，否則就算完工，施工單位也無法取得使用執照。
前台灣省土木技師公會理事長張錦峯表示，如果從住家周遭的混凝土或馬路地面出現2到3厘米以上的裂縫，就代表可能是施工造成的變位。建築安全履歷協會理事長戴雲發也提醒，如果家中牆壁裂縫變大或門窗變緊等，都應該立刻跟工地的工程人員反應，提醒工人要確認監測系統；如果問題越來越嚴重，也可通知市政府建管處，委請派員處理。
三、損鄰後調解
受災戶是否能和施工方和解的關鍵在於事後的安全鑑定報告，內容可用來釐清損害範圍、修復、賠償金等問題，要是施工單位與受損戶雙方達成和解，施工單位完成修補或賠償後，主管機關才會解除列管限制。若雙方無法達成和解，且經由政府機關進行調處仍無解後，受損戶可對施工方提出民事求償訴訟。
以這次大直民宅倒塌事件為例，台北市政府依《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則 》接到損鄰陳情後，會先要求起造人、監造人做初步鑑定，並提出「初步安全認定書」，市府再依據這份初步安全認定書判斷是否停工或列管，如果住戶不滿意，需要「自行負擔費用」找第三方鑑定機構。
但對於這項法規，朝野議員都認為有問題。民進黨議員顏若芳指出，根據該規則，若發生損鄰事件，都發局會通知建商要和監造方一起進行勘查，並在限期內製作初步安全認定書及責任歸屬初步認定書，但過程中並無第三方專業單位，鑑定仍是建商，最後市府卻還發公文背書，讓建商有「球員兼裁判」疑慮。
國民黨台北市議員游淑慧也認為，這根本是「吃受災戶夠夠」的規定，她呼籲北市府要明訂規範，要求建商必須提撥一筆「損鄰鑑定保證金」，若受災戶對於初步認定書不滿意、想找其他鑑定機構進行鑑定，就用這筆保證金支付，而非由受災戶自己掏錢。
對於《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》讓建商有球員兼裁判的質疑，台北市副市長李四川回應，市府會檢討是否要修改，評估讓第三方如技師公會介入判斷的可能。
「未來誰要擔任第三方？第三方的權利與義務又在哪？」OURs都市改革組織秘書長彭揚凱告訴《NOWnews今日新聞》記者，政府、法規界、工程界包括建築師工會、營造工會等，都應先有多方討論，再來談修法，而且就算要修法也應該由中央政府主導。另外，彭揚凱主張，政府在保險法規的制度上，要加重建商的責任，例如強制所有建商都必須投保營造綜合保險，以保障當鄰損發生時需負擔的賠償責任。
層出不窮的天坑事件，除了是建案施工單位的自控機制失靈，也凸顯政府單位在公共安全監督失責，亡羊補牢的做法不只要在法規制度面上補足漏洞，更要建立後續協助受災戶的完善機制，才不會讓民眾有身處在落後國家的即視感
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