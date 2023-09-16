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陳耀訓蛋黃酥才排第二！月餅冠軍是這家　鹿港老店上榜：一生必吃

▲中秋月餅網路聲量調查發現，曾被封為「比五月天演唱會門票還難買」的陳耀訓蛋黃酥，竟然僅是榜上第二名。（圖／取自陳耀訓麵包埠）
▲中秋月餅網路聲量調查發現，曾被封為「比五月天演唱會門票還難買」的陳耀訓蛋黃酥，竟然僅是榜上第二名。（圖／取自陳耀訓麵包埠）

記者葉盛耀/綜合報導

中秋節即將到來，各家業者一年一度推出的精緻月餅禮盒，堪稱自用、送禮兩相宜。而這幾年蛋黃酥更是成為國人心中買月餅的首選。《Social Lab社群實驗室》統計近三個月「中秋月餅」話題聲量，曾被封為「比五月天演唱會門票還難買」的陳耀訓蛋黃酥，竟然僅是榜上第二名，奪下聲量冠軍是以傳統口味蛋黃酥聞名的彰化不二坊。

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中秋月餅」相關話題的網路聲量，了解網友熱議的中秋月餅排行。結果發現「不二坊」為最受歡迎的中秋月餅品牌。不二坊為位於彰化的老字號名店，日前開放民眾電話訂購中秋系列商品，造成「一酥難求」的情況，甚至有民眾號召親友連打了6萬通電話，終於訂到想要的1500顆蛋黃酥。

▲彰化名店「不二坊」蛋黃酥太難預訂，就有民眾表示，號召家族成員共撥了6萬通電話，才終於成功訂到。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲彰化名店「不二坊」蛋黃酥太難預訂，就有民眾表示，號召家族成員共撥了6萬通電話，才終於成功訂到。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
「陳耀訓．麵包埠」於今年搬遷至位於台北市松山區的新店址，其蛋黃酥必須至「拓元售票系統」搶購，今年與往年同樣，開賣不到一分鐘全部秒殺賣光，網路上更老早出現不少黃牛價，一盒可以炒到2500元。甚至今年卻也有人搶來不是拿來吃、也不是拿來賣，竟然是拿來換「陳奕迅演唱會門票」，甚至有人喊出「陳奕迅換陳耀訓」，堪稱神操作。

▲陳耀訓蛋黃酥太難搶，今年卻有人搶來不是拿來吃、也不是拿來賣，竟然是拿來換「陳奕迅演唱會門票」，甚至有人喊出「陳奕迅換陳耀訓」，堪稱神操作。（圖／取自《陳耀訓·麵包埠》臉書）
▲陳耀訓蛋黃酥太難搶，今年卻有人搶來不是拿來吃、也不是拿來賣，竟然是拿來換「陳奕迅演唱會門票」，甚至有人喊出「陳奕迅換陳耀訓」，堪稱神操作。（圖／取自《陳耀訓·麵包埠》臉書）
而「香港美心」獲第三名，也受到不少民眾喜愛。美心販售港式風味的月餅，其中最著名的特色是流心奶黃口味月餅中會流出令人垂涎不已的香滑內餡，讓不少人直呼「吃了就回不去了」。

▲廣式月餅當屬香港美心最經典，流心奶黃月餅深受台灣民眾喜愛，就算價格不便宜，民眾還是很買單。（圖／香港美心月餅提供）
▲廣式月餅當屬香港美心最經典，流心奶黃月餅深受台灣民眾喜愛，就算價格不便宜，民眾還是很買單。（圖／香港美心月餅提供）
第四名則為新北板橋的鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」，因為販售的產品鳳梨酥太過有名，顧客大多以「小潘鳳梨酥」稱之，每到中秋節前夕都湧現人潮，除了鳳梨酥，多了鹹鴨蛋做內餡的鳳凰酥也相當有名。為了應付大量訂單，今年更無預警宣布店休17天，兩家分店公休到9月26日。

▲「小潘蛋糕坊」的鳳梨酥、鳳凰酥相當有名，日前公告9月10日～9月26日共17天，兩門市皆不對外販售。（圖／翻攝MOMO購物網）
▲「小潘蛋糕坊」的鳳梨酥、鳳凰酥相當有名，日前公告9月10日～9月26日共17天，兩門市皆不對外販售。（圖／翻攝MOMO購物網）
第五、六名則分別為微熱山丘、哈根達斯，另外鹿港老店「真口味商行」也拿下第七名，該店號稱被彰化人喻為「一生中必吃」的老店蛋黃酥，承襲數十年傳統製餅手藝，每顆蛋黃酥都由師傅以純手工製作。除了鹿港老店，今年在台北SOGO忠孝館也能買到，即日起至9月29日於SOGO忠孝館 B2 Fresh Club，每日限量提供500盒的蛋黃酥中秋禮盒，每盒325元/6入，每人限購2盒。每日上午 9：00 領取號碼牌，9：30 開賣，據悉昨(15)日為首賣日，一早現場就引來爆滿排隊人潮。

▲鹿港老店「真口味商行」也拿下第七名，該店號稱被彰化人喻為「一生中必吃」的老店蛋黃酥。（圖／真口味提供）
▲鹿港老店「真口味商行」也拿下第七名，該店號稱被彰化人喻為「一生中必吃」的老店蛋黃酥。（圖／真口味提供）

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