身價10億男星周靄宏吐「抖音經」！2秒畫面砸10萬遭諷無腦反擊了
珠寶商歌手周靄宏除了主業、歌手之外，近來又多了一個斜槓身分「抖音博主」，在他的積極經營下，不僅玩出心得，還意外吸引不少瀏覽量與粉絲，因此創作出新單曲〈抖音經〉，大玩諧音梗。而該曲MV模仿真人，GTA電玩畫面，短短2秒的畫面就花了10萬台幣。
記者吳雨婕／綜合報導
歌名取為「抖音經」的周靄宏，其實是把這半年在抖音拍攝影片的心得及心境寫出，周靄宏透露，原本他沒有在經營社群，連IG都沒有，一開始經營是想被更多人認識，也砸了千萬台幣製作歌曲，向唱片公司尋求合作機會，才得知歌手行銷費用不是小數目，經過思考後，決定試試看用自媒體的方式，分享自己的日常生活來累積粉絲。
不過談到抖音，有句話很流行：「抖音一響，父母白養」，諷刺該平台上的影片品質低落，影響下一代，對此周靄宏坦言：「一開始我也覺得抖音很無腦，後來研究過後發現，上面有很多財經教學、料理分享、名人演講節錄等知識含量高的影片，不是都無腦的內容，其實是一個讓創作者有空間發揮的平台，跟YouTube沒有什麼不同，看你怎麼使用它！」
這次MV除了用3D建模模擬真人GTA電玩畫面，還有「大黃蜂」的飛車場景，短短2秒的畫面就花了10萬台幣，再加上後製的動畫，花了將近50萬製作，就是希望畫面能夠逼真與完美，問及怎願意花這種錢？周靄宏表示：「我不想端出一盤很難吃的菜，不管有沒有人要吃，還是希望它是好吃的！」MV還以「色色」開場讓大家跌破眼鏡，劇情在詼諧搞笑中開啟奮鬥之路。