年薪84萬喊青安貸1千萬！衝「北市2+1房」　格局被酸：玩密室逃脫

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她試算，若以青安貸款貸到最高1000萬元，前5年寬限期月繳1萬4792元，寬限期後本金4萬1299元還要加利息，問到「該不該下手？買房真的是一輩子的夢想，好怕買錯⋯」
貼文引發討論，眾人見格局圖和還款壓力都勸她再多想想，直言「室內13坪，2+1房，跟鬼一樣」、「這個格局可以再想想耶⋯單面採光，客餐廳都暗廳，浴室沒窗，一間房也沒窗」、「這是在玩密室逃脫嗎？採光爛成這樣，更何況你年收84萬，要月繳5.5萬房貸，銀行根本不可能借你」。原PO解釋，之後1個人住，考慮把2間房打通變1間。
總價1400萬元、坪數26.3（含5.11坪車位），若車位只抓100萬元，單價落在61.3萬元。但據住商不動產最新統計，北市預售屋平均單價101.3萬元，大安區預售均價170.4萬元最高，最低的是萬華區70.1萬元、次低為文山區83.3萬元。
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，不少購屋是從「總價」考量，預算多少就買可負擔的房，但仍提醒買房地段很重要。至於年薪84萬可否負擔「寬限期後本金4萬1299元+利息」？曾敬德表示，屆時若有還款壓力，可嘗試轉貸舒緩，但光是本金就快占7萬月薪的58%，仍要謹慎評估。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。