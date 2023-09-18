買下停車位還要月付500元！車主見「收費名目」超困惑：這合理嗎

年薪84萬喊青安貸1千萬！衝「北市2+1房」　格局被酸：玩密室逃脫

▲年薪84萬元的女網友相中北市「2+1房」預售屋，離捷運站只要6分鐘，但網友見其分享的格局圖都搖頭勸阻。（示意圖／特力屋提供）
▲年薪84萬元的女網友相中北市「2+1房」預售屋，離捷運站只要6分鐘，但網友見其分享的格局圖都搖頭勸阻。（示意圖／特力屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

房價高漲，小宅當道！據內政部不動產資訊平台資料顯示，2023年第一季的全台住宅交易平均坪數為31.65坪，當中以台北坪數最小，平均僅26.46坪。一名年薪84萬元的女網友想買「北市2+1房」1400萬元預售屋，扣掉家人幫忙的費用後，得自己扛1000萬房貸。先不談寬限期後每月超過4萬的貸款，格局圖就讓人嚇呆了，直呼「這玩密室逃脫嗎」、「暗房暗廳，住了會憂鬱」。

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原PO在Dcard上發問「台北2+1房預售屋該買嗎？」表示她年薪扣勞健保後84萬元，想買北市2+1房1廳1位預售屋，權狀坪數含車位26.3坪，室內實坪約13坪、總價1400萬元。不過因是和仲介買房，有400萬是「轉約費」，家人願意先幫她付，她日後慢慢還200萬即可，但1000萬房貸得自己扛。

▲格局圖顯示只有單面採光，客廳、餐廳都暗廳，浴室沒窗，一間房也沒窗，讓網友直呼「暗房暗廳，住了會憂鬱」。（圖／翻攝Dcard）
▲格局圖顯示只有單面採光，客廳、餐廳都暗廳，浴室沒窗，一間房也沒窗，讓網友直呼「暗房暗廳，住了會憂鬱」。（圖／翻攝Dcard）
她試算，若以青安貸款貸到最高1000萬元，前5年寬限期月繳1萬4792元，寬限期後本金4萬1299元還要加利息，問到「該不該下手？買房真的是一輩子的夢想，好怕買錯⋯」

貼文引發討論，眾人見格局圖和還款壓力都勸她再多想想，直言「室內13坪，2+1房，跟鬼一樣」、「這個格局可以再想想耶⋯單面採光，客餐廳都暗廳，浴室沒窗，一間房也沒窗」、「這是在玩密室逃脫嗎？採光爛成這樣，更何況你年收84萬，要月繳5.5萬房貸，銀行根本不可能借你」。原PO解釋，之後1個人住，考慮把2間房打通變1間。

總價1400萬元、坪數26.3（含5.11坪車位），若車位只抓100萬元，單價落在61.3萬元。但據住商不動產最新統計，北市預售屋平均單價101.3萬元，大安區預售均價170.4萬元最高，最低的是萬華區70.1萬元、次低為文山區83.3萬元。

▲今年1到8月，台北市預售屋平均成交單價破百萬元，大安區170.4萬最高、萬華區70.1萬元最低。（圖／翻攝Dcard）
▲今年1到8月，台北市預售屋平均成交單價破百萬元，大安區170.4萬最高、萬華區70.1萬元最低。（圖／翻攝Dcard）
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，不少購屋是從「總價」考量，預算多少就買可負擔的房，但仍提醒買房地段很重要。至於年薪84萬可否負擔「寬限期後本金4萬1299元+利息」？曾敬德表示，屆時若有還款壓力，可嘗試轉貸舒緩，但光是本金就快占7萬月薪的58%，仍要謹慎評估。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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