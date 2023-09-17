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藍正龍專訪／做工父為沒錢買球鞋道歉　母親玩笑話意外洩心酸過往

▲藍正龍為電影《成功補習班》接受專訪，提及做工程的父親曾為沒錢買球鞋向他道歉，母親一句玩笑話卻道盡心酸過往。（圖／記者陳明中攝影）
▲藍正龍為電影《成功補習班》接受專訪，提及做工程的父親曾為沒錢買球鞋向他道歉，母親一句玩笑話卻道盡心酸過往。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪／台北報導

由金鐘視帝藍正龍自編、自導、自演電影《成功補習班》，改編自他的真實人生故事，除了要紀念恩師陳俊志（侯彥西飾演），更為⾃⼰的青春做告別。藍正龍接受《NOWnews今日新聞》專訪，罕談父母親苦撐家計的心酸過往，有一回做工程的父親更為了沒錢替他買球鞋而道歉，藍正龍回想起這段往事，忍不住紅了眼眶。

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▲電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪，藍正龍表示做工程的父親，曾被誤認為外籍移工同鄉，令他下定決心不跟家裡拿錢。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
父親被誤認外籍移工　藍正龍心疼：不再跟爸爸拿錢

提及做工程的父親，藍正龍自豪的說：「我爸連雪隧都有去做過！」眼看父親為家計奔波勞累，藍正龍下定決心不跟家裡拿錢：「覺得自己應該像一個男生，開始跑去打工，18歲就跟我爸說『你不要拿錢給我』。」有一回媽媽開玩笑提到，夫妻倆年輕時一起騎車回宜蘭的趣事，當時巧遇外籍移工，藍正龍父親因做工曬黑被誤認是同鄉，只是這段話聽在藍正龍耳裡滿滿不捨：「那頓晚餐後我就發誓，我這輩子不要再跟我爸拿錢，因為他活得太累。」

▲電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪，小時候家境不佳買不起球鞋，藍正龍父親為此愧疚向他道歉。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
長大賺錢買鞋 勾起父親「愧疚感」道歉藍正龍

「喝一杯！」是藍正龍與父親的談心時光，有一次兩人聊得正開心，姊姊回家後突然笑虧藍正龍，在社群上曬日本買鞋照片：「買一堆球鞋是蜈蚣嗎？」熱愛收藏球鞋的藍正龍也笑回：「我小時候沒錢買球鞋，現在長大有錢買球鞋，爽啊！」沒想到此話卻勾起父親「無限愧疚」，還為此對他道歉，再次提及這段回憶，藍正龍也忍不住紅了眼眶。

▲電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲電影《成功補習班》侯彥西（右）飾演藍正龍（左）恩師陳俊志。（圖／記者鄭孟晃攝影）
視「餐桌」為表演舞台　藍正龍拍胸脯保證：我媽煮飯太好吃

「媽，這魚不熱不好吃！」藍正龍透露自己最討厭吃冷掉有腥味的魚料理，想不到這一句「玩笑話」媽媽竟當真了！隔日立刻端出附上酒精燈的魚料理，自此之後每次有魚的料理，都會隨餐附上酒精燈加熱，藍正龍甜蜜的笑說：「我媽煮飯真的太好吃，觀眾有要求她是很認真的」，綁粽子、佛跳牆都是媽媽的拿手菜。《成功補習班》9月22日全台上映。

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