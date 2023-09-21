藍正龍專訪／大膽拍下同志求愛過程　散步撞「多人進出」公廁熱點

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精選香港歌王張國榮1984年經典歌曲〈Monica〉，作為電影《成功補習班》片尾曲，藍正龍直言：「我必須要把老師給予學生的精神傳遞下來！」恩師陳俊志最愛的歌手為陳百強和張國榮，生前經常分享2位的精采事蹟，令藍正龍也深刻感受到香港樂壇當年的盛況。
大膽加入爭議場景！藍正龍散步意外發現「同志熱門景點」
向來被稱為「同志大本營」的228和平紀念公園，曾引起諸多流言蜚語，甚至在疫情期間被外界攻擊是「破口」；對於加入這個爭議地點於電影中，大膽呈現「同志」約會過程，藍正龍認為：「我覺得『它』是被迫產生，你可以罵它是『性公園』，但是很多公園都會發生這樣的事情，只是人多人少跟有沒有被知道。」
「我可以說我是超直男，他們要怎麼快樂那是他們的事，不要影響到我就好！」藍正龍認為只要不犯法或傷害他人，每個人都有自己的生活方式，他也分享曾經晚上10點後出門散步，發現偏僻的橋下公廁卻有「很多人進出」，詢問同志友人才知道那裡是「熱門景點」，意外的發現也對應到前述所提到的，很多地方都有「約會」的事情發生，只是數量與曝光量的問題。
出道艱辛薪水少 藍正龍「陷入徬徨」家人也勸退
「最愛的V8攝影機被父親摔爛！」這段劇情雖非真實故事，但藍正龍形容就像剛拍完電視劇《大醫院小醫師》出道初期：「就是很徬徨，我其實是滿素人」，父親擔心他職涯不穩，本來還想開一間塌塌米店給他當老闆；姊姊也因不捨藍正龍月薪低於上班族、半夜才回家，曾勸退他：「不要做了！」藍正龍認為這一切都是出自於家人的愛，只是把它具象化呈現。
事隔十多年之後，藍正龍累積數部電視、電影精采作品，更憑藉演出《妹妹》戴耀起一角，奪下第50屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。有一回父親詢問他存款多少後，驚訝的直呼：「你這（存款）很多人一輩子賺不到！」藍正龍除了為自己「辦到了」驕傲，也坦言：「我是很幸運的那個人，這行業起伏太大，我跟他說『雖然我有，但是我很珍惜』。」自此父親也就放下心中擔憂，也自豪於兒子的出色成就。電影《成功補習班》9月22日全台熱映。
藍正龍專訪／做工父為沒錢買球鞋道歉 母親玩笑話意外洩心酸過往 https://www.nownews.com/news/6262968