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侯彥西專訪／媽媽籌錢助他重考大學　北漂「借錢度日」重拾父子情

▲侯彥西在《成功補習班》演出藍正龍恩師陳俊志，專訪時提到母親籌錢幫助他重考大學，後來北漂念書「借錢度日」，雖然辛苦卻也因此重拾父子情。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲侯彥西在《成功補習班》演出藍正龍恩師陳俊志，專訪時提到母親籌錢幫助他重考大學，後來北漂念書「借錢度日」，雖然辛苦卻也因此重拾父子情。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者黃雅琪／台北報導

藍正龍自編自導自演《成功補習班》，為告別青春與紀念恩師陳俊志（侯彥西飾演）所拍，侯彥西接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享母親曾經為了幫助他讀重考班、考大學，到處向親戚借錢；父母的辛勤他全看在眼裡，順利考上國立台灣藝術大學後，侯彥西決心不跟家裡拿錢，與同窗互相借錢過日子，也學會與父親溝通和相處，從針鋒相對到父子大和解。

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▲電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼電影《成功補習班》導演藍正龍（左），手把手教會侯彥西詮釋恩師陳俊志神情。（圖／記者鄭孟晃攝影） 
▲電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
餐廳倒閉「搬4次家」！侯彥西家庭陷入經濟困境

來自台中谷關的侯彥西，父親在當地開餐廳因生意慘澹結束營業，一家人陷入經濟困境搬了4次家，其中2間房子還是父親親手打造的；父親到溫泉店工作之餘，為了維持生計還會養雞、種菜做生意，在侯彥西眼裡：「我爸很帥，他什麼都會！」

▲《成功補習班》中侯彥西角色原型為，已故同志紀錄片導演「陳俊志」。（圖／華納兄弟）
▲《成功補習班》中侯彥西角色原型為，已故同志紀錄片導演「陳俊志」。（圖／華納兄弟）
軍人父親管教嚴　侯彥西父子鬧不合

從小由奶奶帶大的侯彥西，後來回到台中市區與父母同住，屋漏偏逢連夜雨，父親投資失敗家中再度陷入困境；進入青春叛逆期，難以接受軍人父親的嚴格管教，不愛念書的侯彥西自然常被體罰，父親希望他高中畢業後去當黑手，學習一技之長，父子倆長期意見不合、關係緊張。

▲《成功補習班》中侯彥西演出時髦老師，在課堂上教學生戴保險套。（圖／華納兄弟）
▲《成功補習班》中侯彥西演出時髦老師，在課堂上大膽教學生戴保險套。（圖／華納兄弟）
決心投入重考班！母親「四處借錢」成全侯彥西

「那時候我很不喜歡我爸，因為他的管教方式，對於我來說無法溝通！」一心想離開家裡的侯彥西，決定報讀重考班誓言考上國立大學，難得看到兒子奮發圖強，母親也拉下面子四處向親戚借錢，不惜一切替兒子圓夢，甚至為此夫妻大吵一架。

▲電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲電影《成功補習班》導演藍正龍（左）、侯彥西，戲裡戲外都相處融洽。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲侯彥西（右）為拍攝《成功補習班》4天沒吃飯，藍正龍（左）不捨他為此動怒。（圖／華納兄弟）
▲侯彥西（右）為拍攝《成功補習班》4天沒吃飯，藍正龍（左）不捨他還為此動怒。（圖／華納兄弟）
北漂念書「借錢度日」　侯彥西「距離產生美感」開始想父親

沒有辜負母親的付出，侯彥西最後考上國立台灣藝術大學：「我後來滿慶幸有做這樣的決定，我離開了家裡來到台北，就變成要獨立。」上大學後便沒有和家裡拿錢，侯彥西和一位同窗相互借錢度日：「也是因為我搬出來的關係，才開始會想念爸爸。」距離產生美感，父子倆在一次次試探性的互動下，才漸漸打開心房，也從針鋒相對轉變成會聊心事、親臉頰，勇敢說愛的關係。《成功補習班》全台好評熱映中。

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