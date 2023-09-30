侯彥西專訪／媽媽籌錢助他重考大學　北漂「借錢度日」重拾父子情

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來自台中谷關的侯彥西，父親在當地開餐廳因生意慘澹結束營業，一家人陷入經濟困境搬了4次家，其中2間房子還是父親親手打造的；父親到溫泉店工作之餘，為了維持生計還會養雞、種菜做生意，在侯彥西眼裡：「我爸很帥，他什麼都會！」
軍人父親管教嚴 侯彥西父子鬧不合
從小由奶奶帶大的侯彥西，後來回到台中市區與父母同住，屋漏偏逢連夜雨，父親投資失敗家中再度陷入困境；進入青春叛逆期，難以接受軍人父親的嚴格管教，不愛念書的侯彥西自然常被體罰，父親希望他高中畢業後去當黑手，學習一技之長，父子倆長期意見不合、關係緊張。
決心投入重考班！母親「四處借錢」成全侯彥西
「那時候我很不喜歡我爸，因為他的管教方式，對於我來說無法溝通！」一心想離開家裡的侯彥西，決定報讀重考班誓言考上國立大學，難得看到兒子奮發圖強，母親也拉下面子四處向親戚借錢，不惜一切替兒子圓夢，甚至為此夫妻大吵一架。
北漂念書「借錢度日」 侯彥西「距離產生美感」開始想父親
沒有辜負母親的付出，侯彥西最後考上國立台灣藝術大學：「我後來滿慶幸有做這樣的決定，我離開了家裡來到台北，就變成要獨立。」上大學後便沒有和家裡拿錢，侯彥西和一位同窗相互借錢度日：「也是因為我搬出來的關係，才開始會想念爸爸。」距離產生美感，父子倆在一次次試探性的互動下，才漸漸打開心房，也從針鋒相對轉變成會聊心事、親臉頰，勇敢說愛的關係。《成功補習班》全台好評熱映中。
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