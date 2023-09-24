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詹懷雲、邱以太專訪／老師體液煎成蛋！嫩版藍正龍DIY過程全曝光

▲電影《成功補習班》雙男主角受訪時，邱以太（左）分享恩師曾將「精液煎成荷包蛋」吃下肚的趣事，「嫩版藍正龍」詹懷雲學生時在家DIY，過程全被爸爸撞見。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲電影《成功補習班》雙男主角受訪時，邱以太（左）分享恩師曾將「精液煎成荷包蛋」吃下肚的趣事，「嫩版藍正龍」詹懷雲學生時在家DIY，過程全被爸爸撞見。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者黃雅琪／台北報導

藍正龍自編自導自演電影的《成功補習班》，找來詹懷雲（飾演年輕版藍正龍，化名張正恆）、邱以太（飾演藍正龍好友程翔）擔任雙男主角，2位接受《NOWnews今日新聞》專訪，提及學生時期的約會聖地「包廂電影」，邱以太曾瞞著媽媽林葉亭帶女友去約會：「牽牽手、吃厚片！」而他的貴人也是補習班老師，除了教會他「性知識」之外，老師還分享曾將自己的「精液煎成荷包蛋」吃下肚的經驗。詹懷雲也透露在家看成人片「自己來」的時候，曾被爸爸撞見全裸「握著槍」的模樣，和他在片中的劇情不謀而合。

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▲電影《成功補習班》雙男主角邱以太（左）、詹懷雲專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼邱以太（左）、詹懷雲為了宣傳《成功補習班》，接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲電影《成功補習班》雙男主角邱以太（左）、詹懷雲專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
詹懷雲「無話不談」國小同學　恩師竟教邱以太「精液煎成荷包蛋」

電影《成功補習班》為藍正龍獻給恩師陳俊志之作；雙男主角詹懷雲與邱以太也分享「生命中的貴人」，詹懷雲坦言：「我很多心裡話不會跟爸媽講，唯一能講的就只有他，常常心情不好、很煩，就會打電話給他。」兩人從國小認識至今十多年，感情好到不論半夜幾點都能互吐心事。而邱以太最感謝的是國小時的補習班老師，他說：「滿像陳俊志老師，會跟我們講性的事情！」老師曾分享把自己的「精液煎成荷包蛋」吃下肚的經驗，逗樂一旁的詹懷雲笑說：「那過程很長欸。」

▲電影《成功補習班》邱以太專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼邱以太在電影《成功補習班》中，飾演藍正龍好友程翔。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲邱以太在電影《成功補習班》中，飾演藍正龍好友程翔。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
看成人片被爸爸撞見！詹懷雲裸體手裡還「握著槍」

以前與家人共用電腦的邱以太，自認「刪網頁瀏覽紀錄超快」，但有一回媽媽林葉亭打開電腦，卻撞見他看A片的視窗，邱以太驚訝道：「我以為我都關了，不知道為什麼她打開會看到最後一個視窗！」所幸媽媽也很開明，只要是健康的行為都會尊重兒子。

▲詹懷雲在電影《成功補習班》中，飾演嫩版藍正龍。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲▼詹懷雲在電影《成功補習班》中，飾演年輕版的藍正龍。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲電影《成功補習班》詹懷雲專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
 
詹懷雲在家看成人片「自己來」的時候，直接被爸爸撞見：「我手裡握著『槍』背對著門，我有蓋棉被！」爸爸有意識到兒子在「忙」，最後假裝沒事說：「吃飯了！」便關門下樓；不只在家裡，詹懷雲還曾與男同學們一起在電腦課上圍觀看禁片，害老師切換電腦螢幕時被全班看見，大家因此笑翻，但女老師卻大發飆，也成為詹懷雲的青春難忘事蹟之一。

▲電影《成功補習班》邱以太專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲邱以太主演電影《成功補習班》，他爆料媽媽林葉亭到處收乾女兒。（圖／記者鄭孟晃攝影）
邱以太媽媽林葉亭「到處收乾女兒」！陽帆愛女ANGIE安吉也在列

造型師林葉亭因客座《女人我最大》廣為人知，不過她婚後誕下2名兒子沒有女兒，長子邱以太就爆料媽媽：「到處收乾女兒，收了4、5個！」就連陽帆愛女「最美星二代」ANGIE安吉也是林葉亭的乾女兒，邱以太透露與安吉認識多年，私下都會一起出去玩，是很好的朋友。《成功補習班》全台熱映中。

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