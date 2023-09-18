政大學生宿舍首開放「男女混住」　月租金2500元！入住實況全公開

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政大開放22棟化南新村供學生申請入住，分成4房型與5房型，每棟可住8至10人，學校提供床組、桌椅、冰箱、洗衣機等設備，每棟月租金為2萬元或2.5萬元，平均下來每個人每月租金為2500元，和政大其他宿舍收費相近。
政大指出，共有39組報名，22組正取入住。化南宿舍各房型由同學自行組隊申請，以電腦亂碼抽出序號，並依照順序籤來選戶號，化南新村首次開放由同學自行組隊申請，男女不拘由學生們自行尋找室友，不過目前申請狀況仍以同性居多。
政大位於東側門對面的莊敬外舍，已在 2021年9月移交給臺北市捷運局。針對過渡時期的替代方案，政大住宿組組長林宗憲表示，學校將持續提供久康街社會住宅 90床，而化南新村將作為中繼宿舍使用。此外，也透過轉介方式，目前新店臺北國際學舍提供 25 個床位供政大同學使用。
至於興建中的指南校區新宿舍，政大生活輔導員督導張君豪表示，規劃有公共廚房、小型研討室、各樓層交誼廳等更多元公共設施，待新宿舍計畫審核通過後，將依照最新設計圖重新招標，指南宿舍預計最快 2026 年完工，屆時將可提供 1810 床位。
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