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政大學生宿舍首開放「男女混住」　月租金2500元！入住實況全公開

▲政大原教職員宿舍「化南新村」改建為學生宿舍，開放「男女混住」，每人平均月租金約2500元。（圖／政大提供）
▲政大原教職員宿舍「化南新村」改建為學生宿舍，開放「男女混住」，每人平均月租金約2500元。（圖／政大提供）

記者徐銘穗/綜合報導

九月各大專院校已陸續開學，先前有網友發起「挑戰最爛宿舍」，學生宿舍成話題焦點。而位在北市文山區的政治大學也開先例，將原教職員宿舍「化南新村」改建為學生宿舍，並開放同一層房間可「男女混宿」，平均每人月租金約2500元。政大說，從這學期開始，學生已經入住，不過「目前申請狀況仍以同性居多」。

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「化南新村」是政大1960年代陸續興建的教職員宿舍，許多知名政大教授曾居住於此，屬雙拼式兩層樓房，建築擁架高樓板防淹水、Z字型轉折圍牆砌磚工法等，2020年被台北市文化局登錄為「聚落建築群」

▲化南新村2020年被台北市文化局登錄為「聚落建築群」。（圖／台北市文化局）
▲化南新村2020年被台北市文化局登錄為「聚落建築群」。（圖／台北市文化局）
政大開放22棟化南新村供學生申請入住，分成4房型與5房型，每棟可住8至10人學校提供床組、桌椅、冰箱、洗衣機等設備，每棟月租金為2萬元或2.5萬元，平均下來每個人每月租金為2500元，和政大其他宿舍收費相近。

政大指出，共有39組報名，22組正取入住。化南宿舍各房型由同學自行組隊申請，以電腦亂碼抽出序號，並依照順序籤來選戶號，化南新村首次開放由同學自行組隊申請，男女不拘由學生們自行尋找室友，不過目前申請狀況仍以同性居多。

▲政大開放22棟化南新村供學生申請入住，分成4房型與5房型，每棟可住8至10人，每人平均月租金2500元。（圖／政大提供）
▲政大開放22棟化南新村供學生申請入住，分成4房型與5房型，每棟可住8至10人，每人平均月租金2500元。（圖／政大提供）
政大位於東側門對面的莊敬外舍，已在 2021年9月移交給臺北市捷運局。針對過渡時期的替代方案，政大住宿組組長林宗憲表示，學校將持續提供久康街社會住宅 90床，而化南新村將作為中繼宿舍使用。此外，也透過轉介方式，目前新店臺北國際學舍提供 25 個床位供政大同學使用。

至於興建中的指南校區新宿舍，政大生活輔導員督導張君豪表示，規劃有公共廚房、小型研討室、各樓層交誼廳等更多元公共設施，待新宿舍計畫審核通過後，將依照最新設計圖重新招標，指南宿舍預計最快 2026 年完工，屆時將可提供 1810 床位。

▲化南新村修復前屋內被樹根盤據，修復後空間十分整齊。（圖／政大總務不誤事臉書）
▲化南新村修復前屋內被樹根盤據，修復後空間十分整齊。（圖／政大總務不誤事臉書）
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