馮德倫放送「吳彥祖養眼照」！爆香港名導劉偉強阻擋拍片祕辛
由台北市文化局主辦、台北市文化基金會及台北市電影委員會承辦的2023「台北電影學院」於9月正式舉行，今年精心策畫4個系列課程；日前登場的「國際影人論壇」，由馮德倫導演及曾寶儀監製擔任講師，分享從幕前轉戰幕後的經驗談！馮德倫不僅放送吳彥祖演出電視劇《荒原》時的露點照，還爆料香港名導劉偉強阻檔他「再演一次」的片場趣事。
記者黃雅琪／綜合報導
馮德倫導演曾參與好萊塢、Netflix美劇製作，首場講座中馮德倫從前期資源籌備、提案、拍攝製作、到後期宣傳等多重面向，分階段解析國際合製祕辛，並針對《荒原》、《五行刺客》兩部作品進行案例分享。
馮德倫除專業分析好萊塢和香港拍片的大不同，回答學員提問時也展現幽默一面，有學員問到：「如果演員求好心切要求多拍，導演是否應該同意？」馮導表示自己是會同意：「只是多一條而已，就給他們自由發揮看看」，但是話鋒一轉開始笑著爆料。
馮德倫說：「我當演員時也有導演不給我多拍一條的，劉偉強就是這樣，我說導演再來一條，他說不用，我再跑去跟他講，才發現工作人員已經把拍攝機器全都推走了！」馮德倫提到《荒原》拍攝花絮時，還調皮分享主演吳彥祖在劇中的露點照，給來參加的學員一點點福利！
曾寶儀和學員分享2022年參與威尼斯市場展中的電影企劃案《愛情城事》，這是她首次擔任電影監製，今年則被選為金馬影展閉幕片，亦提及過去曾擔任電影副導經驗，表示樂於和電影工作者們分享資源，在電影製作的過程中，提供協助及解決問題的管道。曾寶儀說：「我對電影始終都有愛，被電影深深照顧療癒過，才會想透過電影將愛傳播出去。」