興富發董娘37萬元出租「台北信義」豪宅 大S、ELVA都住過
據實價登錄，北市信義區松勇路上的指標豪宅「台北信義」，今年7月成交一筆豪宅租賃交易，8層樓戶以每月36.9萬元出租，面積約140坪，換算每坪單價2624元，據悉房東是興富發董娘鄭秀慧，她擁3戶「台北信義」，出租戶為2018年以2.53億元購入。
記者徐銘穗/綜合報導
「台北信義」位在信義區松勇路69巷2號，屋齡11年，總戶數共80戶，樓高22層，曾有多位藝人住過，包括大S徐熙媛、Elva蕭亞軒及港星房祖名等。先前曾揭露北市豪宅租金排行榜，冠軍是「勤美璞真」211坪、月租金60萬元，亞軍「文華苑」341坪、月租金52.5萬元，季軍則是「西華富邦」180坪、50萬元。
《聯合新聞網》報導，經查「台北信義」8樓出租戶屋主為潤盈投資，代表人是興富發董娘鄭秀慧，她在2018年以2.53億元購入「台北信義」8樓第三戶，拆算單價約179萬元，換算租金投報約1.75%。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，豪宅動輒百坪以上，總租金相當驚人，但屋主購屋多數以置產、財富規劃為目的，租金投報率不在其考量內。
至於租客，全球居不動產情報室總監陳炳分析，通常如企業租賃供高階主管使用，或是層峰人士因個人需求而自用，在國內房價偏高，包括豪宅稅、私法人許可制等政策限制買氣下，也使高端族群「買不如租」狀況愈多。
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