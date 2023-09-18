政大學生宿舍首開放「男女混住」　月租金2500元！入住實況全公開

興富發董娘37萬元出租「台北信義」豪宅　大S、ELVA都住過

▲信義區指標豪宅「台北信義」今年7月成交一筆租賃交易，8層樓戶以每月36.9萬元出租，據悉房東是興富發董娘鄭秀慧。（圖／翻攝Google Map）
▲信義區指標豪宅「台北信義」今年7月成交一筆租賃交易，8層樓戶以每月36.9萬元出租，據悉房東是興富發董娘鄭秀慧。（圖／翻攝Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

據實價登錄，北市信義區松勇路上的指標豪宅「台北信義」，今年7月成交一筆豪宅租賃交易，8層樓戶以每月36.9萬元出租，面積約140坪，換算每坪單價2624元，據悉房東是興富發董娘鄭秀慧，她擁3戶「台北信義」，出租戶為2018年以2.53億元購入。

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「台北信義」位在信義區松勇路69巷2號，屋齡11年，總戶數共80戶，樓高22層，曾有多位藝人住過，包括大S徐熙媛、Elva蕭亞軒及港星房祖名等。先前曾揭露北市豪宅租金排行榜，冠軍是「勤美璞真」211坪、月租金60萬元，亞軍「文華苑」341坪、月租金52.5萬元，季軍則是「西華富邦」180坪、50萬元。

▲台北市豪宅租金榜前三名，依序是勤美璞真、文華苑及西華富邦。（圖／記者徐銘穗製表）
▲台北市豪宅租金榜前三名，依序是勤美璞真、文華苑及西華富邦。（圖／記者徐銘穗製表）
《聯合新聞網》報導，經查「台北信義」8樓出租戶屋主為潤盈投資，代表人是興富發董娘鄭秀慧，她在2018年以2.53億元購入「台北信義」8樓第三戶，拆算單價約179萬元，換算租金投報約1.75%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，豪宅動輒百坪以上，總租金相當驚人，但屋主購屋多數以置產、財富規劃為目的，租金投報率不在其考量內。

至於租客，全球居不動產情報室總監陳炳分析，通常如企業租賃供高階主管使用，或是層峰人士因個人需求而自用，在國內房價偏高，包括豪宅稅、私法人許可制等政策限制買氣下，也使高端族群「買不如租」狀況愈多。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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