一圖看全台房價走勢！專家：目前成本處歷史高檔 未來暗藏2變數
房仲業者統計實價登錄，全台7月預售屋平均成交單價40.81萬元，成交量共5820件，年減15.7％，七都預售市場都呈現量縮，但房價上各自表述，北市平均成交單價108.6萬元創新高。「7月成交量縮」、「量價關係」等議題討論熱烈，但若從國泰房價指數來看，全台房價2021年7月以後攀升幅度驚人。房產專家認為，目前房產在成本面處歷史相對高檔，未來還有總統大選、貨幣緊縮等2因素干擾。
記者徐銘穗/綜合報導
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，目前討論「7月成交量縮」、「量先價行」、「量價關係」等議題還太早，主要有房地合一稅等政策面干擾，加上價量關係已遭破壞，自「房地合一稅」上路之後，房市供給量減少幅度大於需求量，導致房價上揚，7月起又有「預售屋禁止轉售」、「新青安房貸」等變化，難有完整的論述。
至於大家最關心的房價是漲還是跌？何世昌表示，目前不管是新建案的推案成本、或中古屋的交易費用，如房地合一稅率上升、可扣抵的房地交易支付費用減少至30萬等，成本面都處於歷史相對高檔，勢必對賣方售屋時的定價造成影響，其他新增的外部因素還有貨幣緊縮（QT）、總統大選等等。他直言投資圈有句老話說得好：「市場上唯一不變的就是變！」
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