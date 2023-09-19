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新竹寡婦樓都更總值143億　巧！建商獨董疑是高虹安豪宅房東姊妹

▲新竹市二戰遺跡寡婦樓曾有30個團體反對都更，未料2015年4月遭人蓄意破壞，夷為平地，時任新竹市長林智堅自此凍結都更案。（圖／翻攝新竹市老屋發展處臉書）
▲新竹市二戰遺跡寡婦樓曾有30個團體反對都更，未料2015年4月遭人蓄意破壞，夷為平地，時任新竹市長林智堅自此凍結都更案。（圖／翻攝新竹市老屋發展處臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

新竹市二戰遺跡「寡婦樓」原由新竹市政府決議採意象或局部保存，未料2015年4月遭人偷拆破壞，夷為平地。時任新竹市長林智堅為此凍結寡婦樓都更案，如今總值超過143億元的都更案重啟，上月環評初審通過，被《三立新聞》爆料，指寡婦樓都更案建商的其中一名林姓獨立董事，疑似與新竹市長高虹安、男友李忠庭林姓房東是姊妹關係，該暖心房東以5萬元佛心價，出租5000萬豪宅「回建築」給高虹安與李忠庭。

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寡婦樓遺址位在新竹市東區舊忠貞新村內，原為日本海軍第六燃料場1號廠房，是台灣現存最大規模的二戰軍事工業基地遺址。1949年國民黨撤退台灣，國防部將其作為於國共內戰死亡、失聯軍官眷屬的房舍，軍眷寡婦遷入後以簡陋建材自行搭建，形成大屋包小屋的「屋中屋」建築型態，堪稱台灣眷村文化稀有遺產。

▲軍眷寡婦遷入後以簡陋建材自行搭建，形成大屋包小屋的「屋中屋」建築型態。（圖／取自新竹市文化局）
▲軍眷寡婦遷入後以簡陋建材自行搭建，形成大屋包小屋的「屋中屋」建築型態。（圖／取自新竹市文化局）
新竹市都發處指出，寡婦樓都更案範圍屬國防部土地，委營建署公開招標，2004年由理銘開發得標簽約，依都更前參與分配之權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億，國產署約7737萬，理銘開發約8.3億，開發總值超過143億元。

《三立新聞》報導，指出寡婦樓都更被凍結近8年，卻在高虹安上任後重啟，都更建商「理銘開發」有兩名獨立董事，其中一位正是高虹安和李忠庭承租的「回建築」林姓房東，質疑背後有對價關係。

▲三立新聞指寡婦樓建商林姓獨立董事，疑似與高虹安房東是姊妹關係。（圖／取自三立新聞網）
▲三立新聞指寡婦樓建商林姓獨立董事，疑似與高虹安房東是姊妹關係。（圖／取自三立新聞網）
民進黨籍新竹市議員劉崇顯受訪說：「在前市府時期，因為有文資遭到拆除爭議，因此林智堅市長下令暫緩都更，到了高虹安市長上任後重啟環評程序。」新竹市議員楊玲宜也說：「這中間到底有沒有，相關的利益輸送或是對價關係，我覺得高虹安市長都要出來說明清楚。」

▲新竹市都發處今（19）表示，寡婦樓都更案總值超過143億元，2005年即已依法依規進行相關審議作業，去年代理市長陳章賢任內通過綠資源審議作業，而非高虹安上任才重新啟動。（圖／取自新竹市府官網）
▲新竹市都發處今（19）表示，寡婦樓都更案總值超過143億元，2005年即已依法依規進行相關審議作業，去年代理市長陳章賢任內通過綠資源審議作業，而非高虹安上任才重新啟動。（圖／取自新竹市府官網）
對此，  新竹市都發處今（19）澄清表示，經查寡婦樓都更案2005年即已依法依規進行相關審議作業，期間經歷包括文資、環境影響評估及綠資源等疑義釐清，在2022年代理市長陳章賢任內通過綠資源審議作業，而非高虹安上任才重新啟動。

有關寡婦樓環評作業，都發處指依規在2006年組成初審小組，小組委員及召集人全由外聘專家學者組成，在今年8月3日經第4次初審會議建議通過後，但尚需進行環評大會審議作業，也強調環評小組委員會議不是市長主持，府內都審會則秘書長主持。

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