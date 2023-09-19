新竹寡婦樓都更總值143億　巧！建商獨董疑是高虹安豪宅房東姊妹

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新竹市都發處指出，寡婦樓都更案範圍屬國防部土地，委營建署公開招標，2004年由理銘開發得標簽約，依都更前參與分配之權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億，國產署約7737萬，理銘開發約8.3億，開發總值超過143億元。
《三立新聞》報導，指出寡婦樓都更被凍結近8年，卻在高虹安上任後重啟，都更建商「理銘開發」有兩名獨立董事，其中一位正是高虹安和李忠庭承租的「回建築」林姓房東，質疑背後有對價關係。
民進黨籍新竹市議員劉崇顯受訪說：「在前市府時期，因為有文資遭到拆除爭議，因此林智堅市長下令暫緩都更，到了高虹安市長上任後重啟環評程序。」新竹市議員楊玲宜也說：「這中間到底有沒有，相關的利益輸送或是對價關係，我覺得高虹安市長都要出來說明清楚。」
對此， 新竹市都發處今（19）澄清表示，經查寡婦樓都更案2005年即已依法依規進行相關審議作業，期間經歷包括文資、環境影響評估及綠資源等疑義釐清，在2022年代理市長陳章賢任內通過綠資源審議作業，而非高虹安上任才重新啟動。
有關寡婦樓環評作業，都發處指依規在2006年組成初審小組，小組委員及召集人全由外聘專家學者組成，在今年8月3日經第4次初審會議建議通過後，但尚需進行環評大會審議作業，也強調環評小組委員會議不是市長主持，府內都審會則秘書長主持。
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