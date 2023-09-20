新店裕隆城周邊房市「天天成交」　原巨型霸氣住商規劃、美圖公開

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但2006年開始規劃的「新店裕隆城開發案」，原始規劃真是大如一座「城」，商業區樓地板面積6.6萬坪，規劃B5到40樓，B1到7樓是商場，B2到B5是停車場，8到40樓則是住宅；而住宅區樓地板面積約4.6萬坪，規劃B5到46樓，B1到B5是停車場，1到46樓是住宅。
當時，嚴凱泰重金請來首位獲普立茲克獎的女建築師札哈哈蒂（Dame Zaha Mohammad Hadid），在2015年設計新店裕隆城，爾後取得相關建照，原訂2017年開工，但嚴凱泰在2018年12月離世，遺孀嚴陳莉蓮接任集團董事長。2019年9月，裕隆宣布，暫停「裕隆城」住宅開發案，當日裕隆股價一度重挫逾4%，「新店人全心碎」。
不過，如從2006年規劃起算，新店人等了17年終盼來了新店裕隆城營運。房仲觀察新店裕隆城周邊近一年房市交易量為369筆，相當於天天都有成交，交易十分熱絡！且裕隆城周邊交易量佔整個新店區交易量約21.7%，顯見新店裕隆城附近的房屋十分受到購屋族群的喜愛。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新店裕隆城鄰近台北捷運松山新店線的大坪林站和七張站，交通十分便利，學校、日常採買一應俱全，加上新店寶高智慧園區坐落，大量就業人口進駐，帶動購屋需求，在新店裕隆城預計9月開幕後，將讓周邊生活機能更加分。
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