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新店裕隆城周邊房市「天天成交」　原巨型霸氣住商規劃、美圖公開

▲新店裕隆城今（20）日試營運，最具亮點全球最大誠品將進駐，周遭房市「天天成交」超夯。（圖／永慶房屋提供）
▲新店裕隆城今（20）日試營運，最具亮點全球最大誠品將進駐，周遭房市「天天成交」超夯。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

新北市新店新地標商場「裕隆城」今（20）試營運，亮點全球最大誠品就在這裡。百貨商場向來被視為區域房市發展的指標之一，房仲業者先前公布全台近年10大新開幕百貨商場周邊房市，發現新店裕隆城近年交易量369筆，「天天成交」躍居房市最熱商場榜首。不過，其實裕隆城堪稱裕隆集團已故執行長嚴凱泰生前未竟之業之一，原先完整規劃除商場區外還有住宅區，但在嚴凱泰離世隔年，裕隆城住宅區被喊卡。

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新店裕隆城位在中興路三段，是座地上8層、地下3層的複合式商業建築，由裕隆汽車投資開發，裕隆建設負責興建，總營業面積達3.3萬坪。

▲新店裕隆城將在9/28開幕，但其實完整的裕隆城開發案，還包括「住宅區」。圖為原本裕隆城3D示意圖。（圖／翻攝畫面）
▲新店裕隆城將在9/28開幕，但其實完整的裕隆城開發案，還包括「住宅區」。圖為原本裕隆城3D示意圖。（示意圖／翻攝畫面）
但2006年開始規劃的「新店裕隆城開發案」，原始規劃真是大如一座「城」，商業區樓地板面積6.6萬坪，規劃B5到40樓，B1到7樓是商場，B2到B5是停車場，8到40樓則是住宅；而住宅區樓地板面積約4.6萬坪，規劃B5到46樓，B1到B5是停車場，1到46樓是住宅。

當時，嚴凱泰重金請來首位獲普立茲克獎的女建築師札哈哈蒂（Dame Zaha Mohammad Hadid），在2015年設計新店裕隆城，爾後取得相關建照，原訂2017年開工，但嚴凱泰在2018年12月離世，遺孀嚴陳莉蓮接任集團董事長。2019年9月，裕隆宣布，暫停「裕隆城」住宅開發案，當日裕隆股價一度重挫逾4%，「新店人全心碎」。

不過，如從2006年規劃起算，新店人等了17年終盼來了新店裕隆城營運。房仲觀察新店裕隆城周邊近一年房市交易量為369筆，相當於天天都有成交，交易十分熱絡！且裕隆城周邊交易量佔整個新店區交易量約21.7%，顯見新店裕隆城附近的房屋十分受到購屋族群的喜愛。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新店裕隆城鄰近台北捷運松山新店線的大坪林站和七張站，交通十分便利，學校、日常採買一應俱全，加上新店寶高智慧園區坐落，大量就業人口進駐，帶動購屋需求，在新店裕隆城預計9月開幕後，將讓周邊生活機能更加分。

▲2022-2023全台新開幕百貨商場近一年房市價量表現。（圖／永慶房屋提供）
▲2022-2023全台新開幕百貨商場近一年房市價量表現。（圖／永慶房屋提供）
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