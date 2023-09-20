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台北市蛋黃區「信維整宅」飄港鬼片fu　7月最新成交單價破百萬元

▲北市蛋黃區、屋齡52年的大安區「信維整宅」，樓內充斥濃濃香港恐怖片氛圍，但不影響信維整宅房價，實價揭露今年7月最新成交單價為102.44萬元。（圖／Google Map@F SW646）
▲北市蛋黃區、屋齡52年的大安區「信維整宅」，樓內充斥濃濃香港恐怖片氛圍，但不影響信維整宅房價，實價揭露今年7月最新成交單價為102.44萬元。（圖／Google Map@F SW646）

記者徐銘穗/綜合報導

香港知名「怪獸大廈」（海山樓）因電影《變形金剛4》在此拍攝取景而爆紅，有網友發現高雄「果貿社區」也有類似景，被封「台版怪獸大廈」。台灣港味建築引發討論，網友加碼分享北市蛋黃區、屋齡52年的大安區「信維整宅」，樓內更是充斥濃濃香港恐怖片氛圍，讓人感到匪夷所思。不過，這並不影響信維整宅房價，實價揭露今年7月最新成交單價為102.44萬元，10.66坪房成交總價1030萬元。

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「信維整宅」位在北市大安區信義路與大安路口，距離台北101大樓不到2公里，1970年代政府為照顧拆遷戶所興建，為6層樓高的住商混合住宅，規劃3至13坪超小宅，共有490戶，樓下是信維市場。

▲網友分享「信維整宅」內部畫面，直呼「有著香港恐怖片的 fu」，以猛鬼大樓為故事背景的驚悚片《蝴蝶大廈》曾在此拍攝取景。（圖／路上觀察學院臉書@Mai Hao Siao）
▲網友分享「信維整宅」內部畫面，直呼「有著香港恐怖片的 fu」，以猛鬼大樓為故事背景的驚悚片《蝴蝶大廈》曾在此拍攝取景。（圖／路上觀察學院臉書@Mai Hao Siao）
傳出都更消息後，投資客聞風而來、房價瘋漲，實價揭露「信維整宅」今年7月最新成交單價為102.44萬元，近1年成交均價為93.97萬元一坪。相對去年由房屋平台業者提供的成交均價為71.87萬元，漲幅約140%。不過，當地大安生活圈近1年平均成交價已達118.09萬元。北市府已在2021年介入施行「公辦都更2.0」，信維整宅都更持續進行中。

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