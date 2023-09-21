秋分至！IKEA灰綠色絕美家居登場 HOLA家居SOU・SOU聯名回歸
本周六（23）是今年最後一個補班日，也是24節氣中的「秋分」，時序進入初秋，為家添點新佈置轉換心情吧！IKEA新推出6款質感新品，當中有2款灰綠色絕美家居品，讓家添上初秋新氣象，即起店內消費滿2500元現折100元。而HOLA與日本京都設計品牌SOU・SOU聯名也推出「秋分」聯名商品，即起買SOU．SOU系列，限量送SOU．SOU 陶瓷風鈴。
記者徐銘穗/綜合報導
IKEA於9月21日至10月11日推出限量優惠券，在店內掃描指定QR Code領取優惠券，無論購買家具或家飾品，單筆消費滿2500元，用LINE Pay結帳現折100元；線上購物可在IKEA官網／LINE領優惠券，單筆滿5000元，LINE Pay結帳現折200元，每個帳號限領一次。此外，還有IKEA 80周年活動，單筆消費滿萬元現折800元，最高折1600元。
HOLA和樂家居則推出SOU・SOU「節氣系列」第二彈，「秋分」聯名商品系列，有天絲兩用被、法蘭絨毯、玻璃水壺以及陶瓷飯碗。即起至10月18日期間，凡購買任一SOU．SOU系列商品，即贈送SOU．SOU 陶瓷風鈴乙個，全台限量1500組，每一會員限贈送乙個，部分門市不參與活動。
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