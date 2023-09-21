央行跟進Fed不升息！房貸族鬆口氣　料Q4房市「三低趨勢」再延燒

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，先前5度升息，已讓國內利率水準來到近15年新高，所幸政府祭出青年安心成家貸款加碼補助，讓下半年房市在平均地權新制和大選等干擾下，交易有復甦跡象。
她認為，央行目前仍維持8縣市信用管制，部分買盤相對趨向保守，在選舉結束前，估房市「交易量低、推案量低、總價帶低」的三低趨勢，依舊會持續延燒；但隨著升息循環暫告一段落，往後國內的利率走勢，可望趨於平緩。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，利率走勢深度影響買方購屋意願，觀察2022年3月以來5次升息，每次升息造成下個月買賣移轉棟數緊縮，如去年12月央行升息半碼，隔月又逢春節淡季，買賣移轉月跌61.8%，2023年1月僅剩1萬6657棟。
郎美囡說，這次不升息也讓房貸族稍微放寬心，另一方面，新青安貸提供1.775%破盤價利率，首購進場意願高，造成8月份八大行庫新增房貸走揚，房市略有回暖跡象，但政府健全房市、打擊炒房的主軸不變，之後還有囤房稅整頓投資性購屋，今年房市管制應不會鬆綁，市場主力買盤將以自用、置產為主。
留校察看中，房市管制不鬆手
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，本次央行不升息應與台灣通膨率已降到2%以下水準，加上全年經濟成長率可能會下調有關，不動產市場表現應非其主要考量。
她也說，不過從央行這次也並未對房市管控政策鬆手，顯見在央行眼中，房市正在「留校察看」期，加上今日行政院會議通過囤房稅等重大政策，在打房正規軍中，央行將回到板凳位置，讓相關部會透過政策工具進行打房。
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