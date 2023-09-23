重摘米其林一星！A Cut新菜開箱　山海食材、「老牛排」全台獨有

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「醬漬生鮪魚」則是一入口就飽嚐日式風味，原來是襯有鰻魚骨照燒醬汁，結合檸檬汁桂花凍、櫻桃蕃茄，讓Q軟鮪魚吃起來有濃郁酸香，並有果甜氣息，而脆脆的蕎麥更讓整體口感豐富亮眼。也有「海虎蝦」，鮮蝦高湯與海膽稠化成醬汁，搭配青蘋果的酸香，襯出虎蝦鮮甜，上頭還有酥炸過羽衣芥藍，好似「披上深綠緞帶」般，另有研磨成粉的烏魚子撒上，散發層次不同的濃郁香氣。
「蔬菜和牛牛肉湯」選用日本和牛菲力，現場澆淋以陳年火腿、瑤柱、紅蘿蔔等精燉熬煮出滾熱高湯，並以些微柚子胡椒粉提點辛辣。和牛菲力那恰到好處的熟度，柔嫩滑口；一旁的湯頭，也甚是鮮甜。
來此也別錯過吃「老牛」！凌維廉提到，一般牛隻在成本的考量下，會盡快將年輕牛隻送往屠場，因此以往世界各地牛排餐廳都供應兩歲左右的牛隻為主，營業成本較低，肉質也相對嫩口，但多年前在歐洲牛排餐廳卻盛行起吃5-7歲以上的老牛。
凌維廉這幾年更專注於找到世界各地不同風味的牛肉，疫情前他到歐洲出差時，就對老牛的風味一直念念不忘，後來終於尋到「紅寶石老牛」，此稀少數量，由澳洲的Vintage Beef公司出品，脂肪呈現奶油黃色的帶骨肋眼部位，他並要求要最高MB3等級的老牛肉。
經過60天的乾式熟成，採先烤後煎的方式，端出這限量提供的夢幻肉品，尾韻所帶出的奶油鹹香，經過慢慢咀嚼後更能感受，明明是10歲的「老牛」，但肉質卻彷若「嫩草」般柔軟，飽滿肉香，滋味純淨無多餘雜味。
另外，位在慕舍酒店內的西班牙星級餐廳- Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，今年摘下臺灣米其林指南二星殊榮，酒店即日起至10月30日與全球具權威的法國攝影藝廊YellowKorner合作，推出「藝饗之旅」攝影藝術展覽，以寰宇世界為主題，透過攝影藝術的多元風貌，呼應酒店以繆思女神MVSA及博物館涵義為名，還有充滿西班牙靈魂的米其林二星餐廳。35件攝影作品來自國家地理雜誌、IPA攝影大賽及全球知名博物館藏之藝術家。
期間也推出「藝饗之旅」住房專案，入住天際別墅，品嚐米其林星級早餐，還可收藏YellowKorner限量珍藏，愛馬仕柏金包靈感來源 - Jane Birkin之獨家授權攝影藝術作品禮盒套組，另加贈奢寵保養品牌La Mer的護膚套組。