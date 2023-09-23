快訊／大樂透中秋加碼！9/22開獎號碼出爐　頭獎2.7億、43組百萬

重摘米其林一星！A Cut新菜開箱　山海食材、「老牛排」全台獨有

▲A Cut牛排館今年又重摘回《台灣米其林指南》一星，近日也正好推出秋季新菜單，用上海陸各式好料，當然也有招牌的牛排。（圖／記者陳明中攝）
▲A Cut牛排館今年又重摘回《台灣米其林指南》一星，近日也正好推出秋季新菜單，用上海陸各式好料，當然也有招牌的牛排。（圖／記者陳明中攝）

記者葉盛耀/綜合報導

因為搬遷，去年沒「摘星」，今年終於又重獲《臺灣米其林指南2023》一星殊榮的A CUT牛排館，即日起推出秋季新菜，以「金秋，多樣」發想，摘選在地特色食材，採收後取其新鮮、或經熟成、發酵與烘焙等，烹製成醬汁、凝凍、發泡、高湯或佐料等多元形式，搭佐高檔海鮮，各道菜色好不熱鬧。當然還有最招牌的牛排，經過60天的乾式熟成的「紅寶石老牛」，獨特口感值得一嚐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次行政總主廚凌維廉率領主廚團隊，選用「山海，代表」食材，比如山中的柚子，水梨，桂花；海中則有龍蝦、虎蝦、魚子醬等高級食材，山海食材互相融合，菜色層次豐盛。首道「蟹肉與魚子醬」就令人驚艷，黃瓜凍，蘋果丁加上檸檬馬鞭草，巧妙與魚子醬中和；淡雅蔬果味，也吊出蟹肉海味，美味捨不得吃太快，小匙小份量入口為佳。

▲剛獲得《臺灣米其林指南2023》評鑑一星殊榮的A CUT牛排館，即日起推出秋季新菜。（圖／A Cut提供）
▲剛獲得《臺灣米其林指南2023》評鑑一星殊榮的A CUT牛排館，即日起推出秋季新菜。（圖／A Cut提供）
▲「蟹肉與魚子醬」除了高檔的魚子醬、蟹肉，還有黃瓜凍，蘋果丁、檸檬馬鞭草等，彷若個珠寶盒般絢麗。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「蟹肉與魚子醬」除了高檔的魚子醬、蟹肉，還有黃瓜凍，蘋果丁、檸檬馬鞭草等，彷若個珠寶盒般絢麗。（圖／記者葉盛耀攝）
「醬漬生鮪魚」則是一入口就飽嚐日式風味，原來是襯有鰻魚骨照燒醬汁，結合檸檬汁桂花凍、櫻桃蕃茄，讓Q軟鮪魚吃起來有濃郁酸香，並有果甜氣息，而脆脆的蕎麥更讓整體口感豐富亮眼。也有「海虎蝦」，鮮蝦高湯與海膽稠化成醬汁，搭配青蘋果的酸香，襯出虎蝦鮮甜，上頭還有酥炸過羽衣芥藍，好似「披上深綠緞帶」般，另有研磨成粉的烏魚子撒上，散發層次不同的濃郁香氣。

▲「醬漬生鮪魚」以檸檬汁桂花凍、櫻桃番茄、和風醬來襯出生鮪魚的鮮味。（圖／A Cut提供）
▲「醬漬生鮪魚」以檸檬汁桂花凍、櫻桃番茄、和風醬來襯出生鮪魚的鮮味。（圖／A Cut提供）
▲「海虎蝦」裡除了脆甜蝦肉，還有鮮蝦高湯與海膽製成的醬汁，搭配青蘋果等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「海虎蝦」裡除了脆甜蝦肉，還有鮮蝦高湯與海膽製成的醬汁，搭配青蘋果等。（圖／記者葉盛耀攝）
「蔬菜和牛牛肉湯」選用日本和牛菲力，現場澆淋以陳年火腿、瑤柱、紅蘿蔔等精燉熬煮出滾熱高湯，並以些微柚子胡椒粉提點辛辣。和牛菲力那恰到好處的熟度，柔嫩滑口；一旁的湯頭，也甚是鮮甜。

▲「蔬菜和牛牛肉湯」選用日本和牛菲力，現場澆淋上鮮甜的滾熱高湯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「蔬菜和牛牛肉湯」選用日本和牛菲力，現場澆淋上鮮甜的滾熱高湯。（圖／記者葉盛耀攝）
來此也別錯過吃「老牛」！凌維廉提到，一般牛隻在成本的考量下，會盡快將年輕牛隻送往屠場，因此以往世界各地牛排餐廳都供應兩歲左右的牛隻為主，營業成本較低，肉質也相對嫩口，但多年前在歐洲牛排餐廳卻盛行起吃5-7歲以上的老牛。

凌維廉這幾年更專注於找到世界各地不同風味的牛肉，疫情前他到歐洲出差時，就對老牛的風味一直念念不忘，後來終於尋到「紅寶石老牛」，此稀少數量，由澳洲的Vintage Beef公司出品，脂肪呈現奶油黃色的帶骨肋眼部位，他並要求要最高MB3等級的老牛肉。

經過60天的乾式熟成，採先烤後煎的方式，端出這限量提供的夢幻肉品，尾韻所帶出的奶油鹹香，經過慢慢咀嚼後更能感受，明明是10歲的「老牛」，但肉質卻彷若「嫩草」般柔軟，飽滿肉香，滋味純淨無多餘雜味。
 

▲凌威廉費盡心思，在澳洲找到「紅寶石老牛」，以60天熟成後，先烤後煎，肉香純粹煞是迷人。（圖／記者葉盛耀攝）
▲凌威廉費盡心思，在澳洲找到「紅寶石老牛」，以60天熟成後，先烤後煎，肉香純粹煞是迷人。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，位在慕舍酒店內的西班牙星級餐廳- Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，今年摘下臺灣米其林指南二星殊榮，酒店即日起至10月30日與全球具權威的法國攝影藝廊YellowKorner合作，推出「藝饗之旅」攝影藝術展覽，以寰宇世界為主題，透過攝影藝術的多元風貌，呼應酒店以繆思女神MVSA及博物館涵義為名，還有充滿西班牙靈魂的米其林二星餐廳。35件攝影作品來自國家地理雜誌、IPA攝影大賽及全球知名博物館藏之藝術家。

期間也推出「藝饗之旅」住房專案，入住天際別墅，品嚐米其林星級早餐，還可收藏YellowKorner限量珍藏，愛馬仕柏金包靈感來源 - Jane Birkin之獨家授權攝影藝術作品禮盒套組，另加贈奢寵保養品牌La Mer的護膚套組。
 

▲渥達尼斯磨坊提供正統現代西班牙料理，餐廳也展示著與西班牙相關的藝術攝影作品。（圖／渥達尼斯磨坊提供）
▲渥達尼斯磨坊提供正統現代西班牙料理，餐廳也展示著與西班牙相關的藝術攝影作品。（圖／渥達尼斯磨坊提供）

法餐南霸天整裝重開幕！米其林綠星後新菜單　這道竟用了40種蔬果

北市大直擁6家米其林餐廳！入主態芮、RAW「9星特區」　門檻6千萬

2023台灣米其林／A CUT重返1星榮耀　去年掉星！主廚凌威廉哽咽了

態芮摘2023《台灣米其林指南》三星　何順凱謝黑粉：希望明天休息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞