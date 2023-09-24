中部豪宅看風水！160 cm「女僕」降落露台 原是樓上住戶女友來了
隨意拋棄「女朋友」是渣男的行為！清水孟國際塔羅小孟老師分享，日前到中部某豪宅幫企業主看風水，驚見露台倒臥一名穿日式女僕裝、張大嘴巴的「女子」，眾人嚇得打電話報警，冷靜細看發現地方沒有血跡，上前看仔細才發現是情趣娃娃，原來是樓上住戶女友突襲來訪，他情急之下將情趣娃娃扔下樓，引發後續誤會。
記者徐銘穗/綜合報導
小孟老師日前在臉書分享，表示當時大家一看到露台就尖叫，因為地上倒臥著「一名穿女僕裝的日本女子」，有人著急打電話報案，有人叫管理員。不過，大膽助理發現露台竟然沒有血，上前一看，發現原來是160公分高的情趣娃娃。
管理員調監視器找上情趣娃娃的主人，對方說女友突然來家裡，沒地方丟只好往下丟。小孟老師嘆說，奉勸大家不要亂丟東西到別人家的露台，這樣買露台戶的人很可憐，「幸好不是真的命案，看完此處風水，順道要幫主人收驚了」。
過往，有不少「手欠」大樓住戶往外丟東西，甚至砸傷人，像是這些行為，砸傷人的話能以傷害罪提告，輕傷的刑度是3年以下，就算沒有傷人，環保局也能以廢棄物清理法開罰，最低可以罰1500元，還可連續開罰。
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