劉芒再爆崩壞！退租「電視破了」　黏地板口香糖、詭綠液嚇壞房東

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好不容易要開門進行點交，房東雖然有家裡會被搞得很爛的心理準備，「但整個家裡巡完一遍之後還是很衝擊」，發現新電視破了、衣櫃抽屜也破一角，百葉窗不是折到就是線被扯斷，「地板還有3枚扁掉的口香糖，打翻沒清的飲料液體」，還能看到地板上有一灘濕濕的綠綠液體。
房東控訴說：「所有所有的家具基本上都是毀了，完全沒在愛惜使用跟好好照顧！」她無奈說，還好馬桶至少是乾淨的，因為上一次看到，裡面有很多尿垢跟屎垢，而這些損壞的賠償，劉芒都說「從押金扣」。
臉書粉專「美到沒朋友 Très Jolie」也轉發房東的限動，諷說：「好想知道劉芒當初租屋押金是一百萬嗎？怎麼可以退租點交時弄壞電視、衣櫃、百葉窗、換沙發、地板一層灰還黏3枚口香糖&打翻沒清飲料液體，冰箱留一盒結霜拿不出來的東西、一塊帶不走的地毯，全部都從押金扣，劉芒才是真的螳螂有錢人，BURBERRY下次應該邀」。
貼文掀起網友討論，有人批評「果然人品瑕疵是根深蒂固的刻在DNA裡」，但也有人認為看照片還好，屋況不算太誇張，「而且劉芒也都願意付錢賠償」。對此，《NOWnews今日新聞》在截稿前未能取得劉芒對此回應。
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