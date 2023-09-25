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劉芒再爆崩壞！退租「電視破了」　黏地板口香糖、詭綠液嚇壞房東

▲YouTuber劉芒再爆人品失格，房東指她不但退租點交遲到，屋內電視、衣櫃、百葉窗都被弄壞，地板黏口香糖、還有不明詭異綠液。（圖／翻攝Dcard）
▲YouTuber劉芒再爆人品失格，房東指她不但退租點交遲到，屋內電視、衣櫃、百葉窗都被弄壞，地板黏口香糖、還有不明詭異綠液。（圖／翻攝Dcard）

記者徐銘穗/綜合報導

YouTuber劉芒在5月時發生人設崩壞的事件，經歷兩個月的沉澱，終於在七月初發布影片坦承是「自己在工作心態上出問題，沒有尊重合作夥伴」。又過了2個月，劉芒人設與人氣看似逐漸回歸，未料再遭房東爆料，指出她不但退租點交遲到，一看屋況超傻眼，電視、衣櫃、百葉窗都壞了，地板還黏有3枚口香糖及一灘綠綠的液體，但劉芒都說「從押金扣」，讓房東無言。

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網友在Dcard發文「劉芒人品素質堪憂，退租屋況惹爆房東」，表示獲劉芒房東同意貼出房東IG限動。房東說明事發經過，和劉芒約好下午2時碰面，房東晚到10分鐘，抵達現場卻沒見到劉芒，結果10分鐘後又說忘了帶鑰匙，要再等50分鐘。

▲劉芒房東發限動，稱自己晚到10分鐘，但劉芒也沒來，甚至說忘了帶鑰匙，整整比約定時間拖了1小時。（圖／翻攝Dcard）
▲劉芒房東發限動，稱自己晚到10分鐘，但劉芒也沒來，甚至說忘了帶鑰匙，整整比約定時間拖了1小時。（圖／翻攝Dcard）
好不容易要開門進行點交，房東雖然有家裡會被搞得很爛的心理準備，「但整個家裡巡完一遍之後還是很衝擊」，發現新電視破了、衣櫃抽屜也破一角，百葉窗不是折到就是線被扯斷，「地板還有3枚扁掉的口香糖，打翻沒清的飲料液體」，還能看到地板上有一灘濕濕的綠綠液體。

房東控訴說：「所有所有的家具基本上都是毀了，完全沒在愛惜使用跟好好照顧！」她無奈說，還好馬桶至少是乾淨的，因為上一次看到，裡面有很多尿垢跟屎垢，而這些損壞的賠償，劉芒都說「從押金扣」。

▲劉芒房東指百葉窗被弄壞。（圖／翻攝Dcard）
▲劉芒房東指百葉窗被弄壞。（圖／翻攝Dcard）
臉書粉專「美到沒朋友 Très Jolie」也轉發房東的限動，諷說：「好想知道劉芒當初租屋押金是一百萬嗎？怎麼可以退租點交時弄壞電視、衣櫃、百葉窗、換沙發、地板一層灰還黏3枚口香糖&打翻沒清飲料液體，冰箱留一盒結霜拿不出來的東西、一塊帶不走的地毯，全部都從押金扣，劉芒才是真的螳螂有錢人，BURBERRY下次應該邀」。

▲劉芒房東稱不鏽鋼層架也被破壞。（圖／翻攝Dcard）
▲劉芒房東稱不鏽鋼層架地面有不明綠色液體，地板還被黏口香糖。（圖／翻攝Dcard）
貼文掀起網友討論，有人批評「果然人品瑕疵是根深蒂固的刻在DNA裡」，但也有人認為看照片還好，屋況不算太誇張，「而且劉芒也都願意付錢賠償」。對此，《NOWnews今日新聞》在截稿前未能取得劉芒對此回應。

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