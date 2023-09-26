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基泰建設重訊出售百億「基泰忠孝」大樓　「1狀況」曝財務有狀況

▲基泰建設鄰損案仍在處理中，昨（25）發布出售旗下基泰忠孝大樓，被揣測現金流出狀況。專家認為，基泰忠孝早就在賣了，若成交價太低，才可能有狀況。(圖／記者陳明中攝)
▲基泰建設鄰損案仍在處理中，昨（25）發布出售旗下基泰忠孝大樓，被揣測現金流出狀況。專家認為，基泰忠孝早就在賣了，若成交價太低，才可能有狀況。(圖／記者陳明中攝)

記者徐銘穗/綜合報導

基泰建設（2538）旗下「基泰大直」建案因施工不慎造成鄰宅塌陷，影響附近約500位居民，後續賠償可觀。敏感時機點，基泰昨（25）晚突發重訊，表示旗下子公司將出售「基泰忠孝」大樓，引發市場揣測基泰現金流是否出狀況。對此，房產專家指出，基泰忠孝早在2021年就公開標售，當時開價120至130億元，宣告流標，若此次最終成交價太低，顯示急售，才可能是財務出狀況。

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重訊提及，基泰子公司君匯開發、京匯開發經過董事會通過，授權董事長在不低於兩家不動產估價師出具估價報告的最低估值，全權處理後續「基泰忠孝」出售相關事宜；交易條件及相關資訊將於實際出售後另行公告。

▲基泰建設旗下「基泰忠孝」大樓位在台北車站對面，2019年落成啟用，2021年10月一度公開標售，但流標。（圖／基泰建設官網）
▲基泰建設旗下「基泰忠孝」大樓位在台北車站對面，2019年落成啟用，2021年10月一度公開標售，但流標。（圖／基泰建設官網）
基泰忠孝位於忠孝西路上，面對台北火車站，2019年興建落成地上37樓、地下6層的複合式大樓，基地448.305坪，樓層面積7224.08坪，包括停車位的產權面積共8203坪，其中有16個樓層已100％出租。基泰忠孝大樓2021年10月曾公開標售卻流標，雖未公開底價，但此前曾在市場開價120至130億元待價而沽

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，基泰忠孝已經賣好幾年了，之後成交價若比預期來得低很多，才可能代表有資金調度的考量，但基泰開價並沒有特別低，加上因地點太好又帶租約，據悉蠻多人有興趣，不過能否順利出售，關鍵仍在價格，「若堅持之前的價格很難」，畢竟能拿出100多億的沒有多少人。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，基泰忠孝周圍有雙子星計畫、西區門戶，加持區域利多，但以該地段商辦租金水準每坪2500至3000元估算，基泰忠孝大樓投報效應約只有2%出頭，對持有方來說並不高，若價格下修一成，甚至8.5折在百億以下，則是極具吸引力的新商辦產品

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