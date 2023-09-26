基泰建設重訊出售百億「基泰忠孝」大樓　「1狀況」曝財務有狀況

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基泰忠孝位於忠孝西路上，面對台北火車站，2019年興建落成地上37樓、地下6層的複合式大樓，基地448.305坪，樓層面積7224.08坪，包括停車位的產權面積共8203坪，其中有16個樓層已100％出租。基泰忠孝大樓2021年10月曾公開標售卻流標，雖未公開底價，但此前曾在市場開價120至130億元待價而沽。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，基泰忠孝已經賣好幾年了，之後成交價若比預期來得低很多，才可能代表有資金調度的考量，但基泰開價並沒有特別低，加上因地點太好又帶租約，據悉蠻多人有興趣，不過能否順利出售，關鍵仍在價格，「若堅持之前的價格很難」，畢竟能拿出100多億的沒有多少人。
全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，基泰忠孝周圍有雙子星計畫、西區門戶，加持區域利多，但以該地段商辦租金水準每坪2500至3000元估算，基泰忠孝大樓投報效應約只有2%出頭，對持有方來說並不高，若價格下修一成，甚至8.5折在百億以下，則是極具吸引力的新商辦產品。
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