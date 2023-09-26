桃園、新竹、台中房價漲破4%　72%民眾有感！專家：利率影響房價

我是廣告 請繼續往下閱讀
第三季七都平均房價，漲幅最高的是新竹縣市，平均成交單價34萬元，較上季32.4萬成長4.9%；其次是桃園市，平均成交單價26.8萬元，較上季25.6萬漲4.7%；再來是台中市，均成交價28.4萬元，較上季27.2萬元漲4.4%。而今年前八月房市交易量來到15萬7692戶，較去年同期下滑13.6%。當中，以新竹縣市衰退21%最多、其次是北市下滑17.1%、新北衰退14.2%。
在預售屋市場方面，葉凌棋直言：「預售不如預期中的嚴重量縮！」預售件數與總金額都成長，認為7月1日上路的平均地權修正、打炒房政策，已在修法前、去年就奏效，「對打擊炒作有用，但不影響自住」。他說，民眾買房意願高，可能是通膨常態化的預期心理，加上青安房貸等優惠，催生出自住剛需。
葉凌棋說，預售表現最好還是「南二都」台南與高雄，台南1至7月預售件數來到5680戶，較去年同期增幅29.7%，總銷金額717.6億元，增幅高達38.1%；而高雄1至7月預售件數則是4829戶，增幅23.7%，總銷金額來到571.1億元，漲幅為24.6%。此外，新北市1至7月總銷金額2027.7億元，漲幅19.7%令人驚豔。
永慶房屋也從建照、使照核發情形，發現今年1至7月全台建照年減14%，為近4年最低，開工年減8%，但使照年增3%，維持高檔。葉凌棋說，建商推案轉趨保守，「是否會出現賣壓，值得觀察」。
葉凌棋說明，全球經濟緩步復甦，升息趨緩，通膨壓力尚未緩解，加上國內第四季將面臨總統大選的不確定性，2023整體房市「量縮」格局不變，價格上呈現平盤或緩漲趨勢，預估全年房市交易量落在28.3萬至29.3萬棟間，量能較去年同期衰退約8%至11%。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。