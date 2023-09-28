中秋烤肉局必帶「1神物」！老饕曝4優勢絕不踩雷　眾狂讚懶人救星

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO指出，沙茶醬被封為「烤肉局的六邊形戰士」有4個原因，首先烤肉一定需要刷醬，「所以你帶醬直接成為所有人的神」；第二個優勢是沙茶醬非常便宜，小罐的價格不到台幣70元；且食材刷完沙茶醬再烤，會變得非常美味，「根本夜市烤肉等級，不要不信」。
最後，在收拾整理的階段，沙茶醬罐子只要沖洗完回收就可以了，「多的時間還可以幫妹子分憂解勞」。讓他直呼：「沙茶醬真的是近年烤肉局必帶的，推薦給你各位。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「這招厲害！沙茶醬用途很廣，沒用完冬天吃火鍋也還能用」、「懶人烤肉救星…不會烤的直接刷沙茶隨便亂烤都超有味道」、「沙茶醬英文名就叫barbecue sauce喔，望周知」。另外，也有人認為，「帶個兩三斤和牛或幾隻龍蝦過去，你才是真正的神」、「其實甜點很多人忘記，我唯一指名棉花糖，烤起來療癒又好吃，每年帶棉花糖的都是我心中的MVP」。
事實上，根據《NOWnews今日新聞》先前報導，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的中秋烤肉食材TOP 10，其中前三名分別為「海鮮類」、「肉片／肉排／腿翅」以及「香腸／培根／熱狗」，而原PO所說便宜又佔胃的吐司則是排行第4名。