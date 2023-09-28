教師節賀禮！IKEA改造百年安坑國小輔導室 老師真實感受曝光
今天是教師節！但新北市擁有百年歷史安坑國小的輔導老師們卻有一個困擾，辦公室推了很多文件資料雜物，常常找不到東西在哪裡，空間缺乏隱私性，甚至孩子走進來會感到緊張。不過，IKEA了解老師們的需求後，著手改造「北歐風」輔導室，而當老師們第一次走進全新輔導室時滿臉驚喜，感到直呼：「這就是我們夢想中的辦公室。」
記者徐銘穗/綜合報導
安坑國小校長陳玉芳表示，校方秉持不浪費的精神，造成輔導處堆了非常非常多的一些雜物。輔導處老師也說常常找不到東西在哪裡，或是希望加強空間隱私性。而輔導處主任蔡妙妍更點出，常常看見孩子從外面走進來，來到這個要諮詢的空間時，有的孩子怕被人家看到，會感到緊張。
IKEA與老師訪談了解需求後，著手改造輔導處，加強層架組，以及開放式文件夾分類，還有各種收納盒，座位區也提供充足的抽屜櫃及文件收納匣，讓老師們能隨手將工作文件歸類整理。
在動線安排上也有巧思，運用收納櫃巧妙隔出獨立走道，在櫃子擺植栽、掛吊燈，而且在工作區座位中間，設置具隔音功能的分隔板，營造降噪環境，營造出舒適的環境。
針對志工們使用的共同協作區，過往只有一張堆滿雜物的桌子，而重新設計後，多了收納櫃，以及2張桌子取代長桌，還將折疊椅上牆收納，讓小空間有更多運用的可能性。
當老師們一走進改造後的辦公室，臉上掛滿驚喜，小朋友也好奇地趴在窗邊、門邊查看，還試坐老師的辦公椅，臉上滿是大大笑容。安坑國小輔導室改造影片上架YouTube短短兩天，已吸引超過35萬次觀看，已遠超先前轟動一時的貨櫃屋檳榔攤改造計畫，當時檳榔攤改造影片5天創34萬次觀看紀錄。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。